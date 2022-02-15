На Алтае будут судить бывшего управделами губернатора

Следственное подразделение УФСБ России по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего делами губернатора и регионального правительства. Он обвиняется в должностных преступлениях и причинении ущерба бюджету края.

Бывшему чиновнику вменяют превышение служебных полномочий и злоупотребление ими. В частности, в пресс-службе регионального УФСБ рассказали, что в 2019 году управленец получил второе высшее образование в одном из вузов региона за счет бюджета. Из краевой казны на оплату магистерской программы обвиняемого было выделено свыше 130 тысяч рублей - по данным следствия, необоснованно.

Еще один эпизод касается строительства многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки в центре Барнаула. Подрядчик, который занимался возведением паркинга для машин чиновников, по распоряжению экс-управленца получил субсидию из бюджета - около 19 миллионов. При этом управляющий делами знал, что по результатам проведенной госэкспертизы проект комплекса получил отрицательную оценку. Кроме того, сообщили в региональном УФСБ, обвиняемому было известно, что нормативный правовой акт администрации края, предусматривающий предоставление субсидий на данный объект, не был принят.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.