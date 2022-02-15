На Алтае в ДТП с КамАЗом погибли три человека

В Алтайском крае на трассе Барнаул - Рубцовск при столкновении легковой иномарки и КамАЗа погибли три человека. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства этой аварии.

- ДТП произошло около десяти часов утра в Рубцовском районе недалеко от села Захарово, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Предварительно было установлено, что Toyota Corolla Ceres под управлением 34-летнего водителя двигалась в сторону Рубцовска. На 271 километре трассы А-322 иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ, который ехал в сторону Барнаула.

В результате два пассажира легковушки - женщина 62 лет и 44-летний мужчина погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще одна 42-летняя пассажирка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу. Водителя Toyota госпитализировали с травмами различной степени тяжести. А 28-летний водитель КамАЗа не пострадал.