Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку на севере Иркутской области

На севере Иркутской области в Усть-Куте совершил аварийную посадку самолет Ан-26 с 14 пассажирами и шестью членами экипажа на борту.

Как уточнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка прошла благополучно, пострадавших нет, повреждений воздушное судно не получило.

Самолет должен был следовать в Ербогачен. По данным авиакомпании, пассажиров уже отправили резервным бортом.

Транспортная прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала утечка масла в правом двигателе.