Сибирский мусор переработают за счет облигаций

Найти деньги на финансирование строительства полусотни объектов по обработке отходов с Сибири ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) собирается за счет облигационных займов. Общий объем инвестиций оценивается в 60 млрд рублей, они покроют подавляющую часть всей сметы проектов.

"На территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов сортировки твердых коммунальных отходов общей мощностью 5,9 млн тонн в год, - рассказал глава ППК РЭО Денис Буцаев. - На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с отходами в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее". В рамках концессионных соглашений ППК РЭО возьмет на себя до 95% инвестиций, добавил Буцаев.

Новые объекты сортировки отходов должны появиться в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областях, в Тыве, Хакасии и на Алтае. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2023-2024 годы.

Ранее ППК РЭО уже использовал механизм облигационных займов для инвестиций в развитие отрасли по обращению с отходами. На пять проектов было направлено чуть более 6 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей, собранных за счет выпуска собственных облигаций ППК РЭО, пойдут на строительство комплекса по обращению с отходами под Магаданом.