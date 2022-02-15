В Красноярском крае завели дело после смерти младенца в больнице

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели пятимесячного ребенка. Как сообщили в региональном СК, девочка заболела еще 31 января, родители не раз вызывали скорую помощь, на дом приходил педиатр, однако до вплоть до 3 февраля младенца не госпитализировали.

Мать ребенка самостоятельно добралась из своей деревни Усть-Изыкчуль Ужурского района в райцентр и обратилась в инфекционное отделение городской больницы. Но ей отказали в госпитализации и отправили в Ачинск. При этом информацию о заболевшем в реанимационно-консультативный центр не передали, транспортировку не согласовали, автомобиль предоставили без реанимационного оборудования, а в качестве сопровождающего выделили фельдшера, который не смог оказать необходимую медпомощь в пути.

К приезду в Ачинск девочка находилась уже в состоянии клинической смерти, медики Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2 пытались реанимировать малышку, но безуспешно.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Расследование взято на контроль в центральном аппарате СК России.