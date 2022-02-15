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15.02.2022 13:08
Рубрика: Общество

В Кузбассе создали центр мониторинга для предупреждения аварий в шахтах

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Центр мониторинга для решения вопросов промышленной и информационной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса создан в Кузбассе. Ранее в таком формате предприятия региона не работали.

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В основу проекта легли результаты научно-технологических исследований, проведенных специалистами инжинирингового центра Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева. Они разработали комплекс профилактических и антикризисных мероприятий для горнодобывающих компаний и предприятий ТЭК, включая угольщиков, газовиков и нефтяников. Данные с этих и других опасных производств могут поступать в центр комплексного мониторинга безопасности в режиме реального времени, а также в государственные экстренные службы. На основе полученных данных можно не только оценивать ситуацию, но и формировать рекомендации на случай пожара, террористической угрозы, кибератаки и других угроз.

Как сообщает РИА Новости, установленные на предприятиях системы автоматически оповещают специалистов о произошедшей аварии и месте ее возникновения. Но главное то, что постоянный мониторинг дает возможность прогнозировать опасные для жизни ситуации и предупреждать о них руководство предприятия. Сотрудники вузовского центра помогут рассчитать время, необходимое для выхода людей из опасной зоны, и оптимальное расположение пунктов спасения.

По словам замдиректора по информационной безопасности и цифровым технологиям ИЦ КузГТУ Алексея Житникова, специалисты мониторят безопасность технологических процессов, проводят аудиты, выполняют монтаж и ремонт технических устройств, а также внедряют на предприятиях умные технологии. В их числе интерактивные 3D-карты с доступом через мобильные устройства, системы распознавания объектов и прочее. Так, например, система вовремя распознает человека с ружьем в руках, что поможет быстро заблокировать двери. Аналогичные технологии планируется внедрять и в вузе.

Мониторинг будет препятствовать промышленному и экономическому шпионажу, которые могут угрожать работе предприятий. Кроме того, в планах наладить контроль и исследование территорий, на которых работают угольщики. Специальное оборудование позволит предотвратить несанкционированную добычу полезных ископаемых и контролировать безопасность ликвидированных шахт.

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