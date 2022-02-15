В Новосибирске построят новый корпус для сборки дронов "Охотник"

Новосибирский авиазавод имени Чкалова модернизируют для серийного производства тяжелого дрона С-70 "Охотник". Работы начнутся в текущем году и продлятся пять лет.

- Там очень хорошие планы. Будет расширение производства "Охотника" со строительством нового корпуса. Объем инвестиций составит порядка 2,5 миллиарда рублей, количество рабочих мест вырастет в полтора раза, - рассказал ТАСС источник во властных структурах. Комментарием завода на сей счет агентство пока не располагает.

В декабре 2021 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что контракт на серийную поставку "Охотников" планируется заключить в течение полугода. Аппарат взлетной массой около 20 тонн выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологий малозаметности и способен выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Летный прототип С-70 проходит цикл испытаний вместе с самолетом.

Второй прототип дрона, построенный в Новосибирске, оснащен плоским соплом, снижающим заметность аппарата в тепловом и радиолокационном диапазонах. Авиазавод имени Чкалова занимается выпуском бомбардировщиков Су-34 и комплектующих пассажирского самолета SSJ-100.