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15.02.2022,  
10:24
Текст:  Антон Валагин

В Новосибирске построят новый корпус для сборки дронов "Охотник"

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

Новосибирский авиазавод имени Чкалова модернизируют для серийного производства тяжелого дрона С-70 "Охотник". Работы начнутся в текущем году и продлятся пять лет.

Фото: "Адмиралтейские верфи"
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- Там очень хорошие планы. Будет расширение производства "Охотника" со строительством нового корпуса. Объем инвестиций составит порядка 2,5 миллиарда рублей, количество рабочих мест вырастет в полтора раза, - рассказал ТАСС источник во властных структурах. Комментарием завода на сей счет агентство пока не располагает.

В декабре 2021 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что контракт на серийную поставку "Охотников" планируется заключить в течение полугода. Аппарат взлетной массой около 20 тонн выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологий малозаметности и способен выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Летный прототип С-70 проходит цикл испытаний вместе с самолетом.

Второй прототип дрона, построенный в Новосибирске, оснащен плоским соплом, снижающим заметность аппарата в тепловом и радиолокационном диапазонах. Авиазавод имени Чкалова занимается выпуском бомбардировщиков Су-34 и комплектующих пассажирского самолета SSJ-100.

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