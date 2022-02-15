В Новосибирске создали Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей

Новосибирские ученые создали направленную Wi-Fi-антенну, передающую стабильный интернет-сигнал в местах массового скопления людей.

- Это антенна для сетей Wi-Fi, работающих в частотных диапазонах 2,5 ГГц, - рассказывает заведующий кафедрой радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ Максим Степанов.

По словам разработчиков, уникальность устройства заключается в том, что оно создано с учетом достаточно жестких габаритов при высоких технических требованиях к направленности. Антенна компактна.

- Еще одна инновация заключается в том, что антенна выполняется в едином технологическом цикле, - объясняют ученые. - Аналоги требуют дополнительной сборки из нескольких конструктивных элементов.

Wi-Fi-антенна позволяет создавать пространственное разграничение различных точек доступа. Ее планируют использовать в местах общего скопления людей. Например, на станциях метро и стадионах.