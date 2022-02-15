На Ставрополье дефицит химикатов может повлиять на урожай озимых

Аграрии в Ставропольском крае к середине февраля не обеспечены запасами удобрений, которые понадобятся им уже через две-три недели. Дефицит минеральных и азотных химикатов может сильно сказаться на будущем урожае, если проблема с поставками не решится в ближайшее время. Правительство РФ вдобавок к действующим ограничениям на экспорт подкормок ввело второго февраля временный мораторий на экспорт аммиачной селитры, однако аграрии пока не получили и половины необходимого объема.

Резкий рост цен на газ на мировом рынке привел к дефициту минеральных удобрений внутри России. Из-за того, что экспортировать химикаты стало значительно выгоднее, производители сосредоточились на их вывозе за границу. Правительство РФ попыталось повлиять на ситуацию, но внутренний рынок до сих пор не удалось насытить.

Обычно агропредприятия и фермеры закупают удобрения на весну еще осенью, но цены тогда были слишком высоки, а власти обещали снизить их. Из-за этого многие аграрии решили начать закупки зимой. С первого декабря 2021 года правительство России ввело систему квот на минеральные удобрения, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке. Удалось также договориться о фиксированной цене для отечественных предпринимателей - региональные минсельхозы составили реестры с указанием конкретных объемов минеральных удобрений для каждого хозяйства, подавшего заявку, и сроков их поставки.

На Ставрополье такие реестры появились в начале декабря, об этом писала "РГ" ("Экспортная лихорадка", РГ N 283 от 14.12.2021). Тогда министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков заявил, что фермеры, закупившие удобрения по 40-50 тысяч рублей за тонну, имеют на это полное право, но действуют себе в убыток. Те же, у кого хватит терпения, получат продукцию химзаводов по фиксированной цене от производителя. В итоге многие аграрии тянули до последнего и остались без запасов, а обещанных поставок по составленным реестрам до сих пор нет.

- В настоящее время наблюдается некоторая напряженность в целом по стране с аммиачной селитрой, но ситуация некритическая. Мы определили точки решения, работать над которыми будем в ближайшее время, - отметил Измалков на совещании по вопросу готовности агропромышленного комплекса Ставропольского края к проведению весенних полевых работ.

Более точные данные об обеспеченности аграриев удобрениями в краевом минсельхозе пока дать не готовы.

Тем временем правительство РФ ввело полный запрет на экспорт аммиачной селитры со второго февраля по второе апреля для "успешного завершения посевной кампании аграриями, а также беспрерывной работы предприятий промышленного сектора".

Как отметили в кабмине России, дополнительная потребность в удобрениях возникла в связи с ожидаемой ранней весной в некоторых регионах страны, в частности в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По словам председателя ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Ставропольского края Василия Лопатина, ситуация с удобрениями в регионе сейчас крайне сложная. Вносить селитру - минералы, содержащие нитраты щелочных и щелочноземельных металлов и аммония - нужно уже в конце февраля, а в наличии ее до сих пор нет.

- Фермеры сейчас получили лишь около 15 процентов общего объема селитры, необходимого в ближайшие недели. На крупных предприятиях ситуация чуть лучше - им поставили порядка половины объема, но этого недостаточно. Дело в том, что эта подкормка вносится первой и от нее будет сильно зависеть дальнейшее развитие растений весной, - рассказал Лопатин.

Когда именно придет время вносить первые весенние удобрения, решит погода, но обычно этот период наступает не позднее середины марта. Если растения не обеспечить основными элементами питания, то это напрямую скажется на урожае.

- Краевой минсельхоз старается как может, все данные собрали, но удобрений у производителей просто пока нет. 16-17 февраля состоится всероссийский съезд фермеров, на нем одной из основных тем, думаю, станет обеспечение удобрениями. Будем требовать у министерства усилить работу в этой части, - подчеркнул глава ставропольской АККОР.

С другими химикатами ситуация пока тоже сложная, но их хотя бы нужно вносить позднее. К примеру, по словам Лопатина, пока фермеры вообще не получали карбидно-аммиачную смесь - недорогое и эффективное азотное средство, которым пользуются практически все аграрии страны.

При всей напряженности ситуации с удобрениями сами аграрии прогнозируют хороший урожай - наконец-то для этого установилась нужная погода. Зима в этом году для зерновых оказалась благоприятной: не было сильных заморозков, при этом снега выпало много - почва набрала хороший запас влаги, а большинство растений остались невредимы. .

Между тем

Как сообщили "РГ" в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), свои обязательства химпредприятия полностью выполняют.

"Утвержденный минсельхозом и минпромторгом России план по поставкам удобрений, включающий номенклатуру и объемы удобрений, а также помесячный график поставок в каждый регион, выполняется полностью. В частности, наиболее востребованное аграриями минеральное удобрение - аммиачная селитра - идет сейчас исключительно на потребности российского АПК и горнодобывающей промышленности. Выполнение этого плана производителями в декабре - январе составило 102 процента, февральские поставки идут согласно графику и законтрактованным объемам.

По данным минсельхоза России, к началу февраля этого года российские аграрии закупили с учетом накопленных ресурсов на 32 процента больше удобрений, чем в прошлом году.

На фоне роста мировых цен, российские предприятия зафиксировали цены на удобрения для отечественных аграриев еще прошлым летом, а затем продлили эту меру до конца весны 2022 года.