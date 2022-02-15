Реформа общественного транспорта в Ставрополе спровоцировала конфликт

Реформа общественного транспорта в Ставрополе привела к расколу среди перевозчиков и спорам между властями региона и предпринимателями, которые не смогли выиграть конкурс на обслуживание городских маршрутов. Жалобы транспортников рассмотрели в краевом УФАС, а теперь решать их судьбу будет суд. При этом общественники и урбанисты целиком на стороне местной власти, которая, наконец, внедряет современную систему транспорта.

Маршруток в центре Ставрополя стало меньше, но транспортная система города пока далека от идеальной. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ситуация с общественным транспортом в Ставрополе, где живут около полумиллиона человек, десятилетиями не сдвигалась с мертвой точки. Большинство маршрутов обслуживались старенькими микроавтобусами и ПАЗиками, а количество троллейбусов сокращалось.

До 2021 года за общественный транспорт в краевой столице отвечал комитет городского хозяйства. Боясь усугубить ситуацию в городе, мэрия шла на уступки маршрутчикам, которые в последние годы забрали порядка 60 процентов пассажиропотока. В такой ситуации троллейбусный парк оказался в многолетнем затяжном кризисе, а большие автобусы гниют на стоянке.

Как рассказал корреспонденту "РГ" урбанист, член комиссии по развитию транспорта в Ставрополе при краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта Андрей Черняков, в 2020 году город закрыл выделенные полосы на улицах Льва Толстого и Голенева, что усугубило дорожную проблему.

- Больше всего пострадали те пассажиры, которые пользовались "выделенкой" на Голенева - по ней путь увеличился по времени в два-три раза. Городские маршруты стали зависимыми от ситуации на дорогах, - отметил Черняков.

Все это подтолкнуло краевые власти забрать контроль над общественным транспортом в Ставрополе. Теперь им занимается региональный миндор, а не мэрия. Краевое ведомство решило исправить накопившиеся ошибки и перераспределить маршруты среди перевозчиков, объявив в середине декабря 2021 года о новом открытом конкурсе на выполнение регулярных перевозок в краевой столице.

Однако ведомство сразу столкнулось с ожесточенным сопротивлением. Ряд действующих перевозчиков обратились в Арбитражный суд с призывом отменить конкурс и просто продлить действие свидетельств тем, кто обслуживает маршруты сейчас. Когда суд встал на сторону властей, жалобы посыпались в УФАС региона, которое также не стало вмешиваться в ситуацию.

В итоге 26 января краевой миндор подвел итоги конкурса на 25 маршрутов, один из которых остался неразыгранным. Но тут появилась неожиданная проблема - у новых перевозчиков на подготовку документации и вывод транспорта на линии по закону есть 90 дней, то есть срок до конца апреля 2022 года. При этом проигравшие бизнесмены, которым предложили ездить еще несколько месяцев, от своих свидетельств стали отказываться.

31 января жителей Ставрополя предупредили о том, что первого февраля их может ждать транспортный коллапс, если часть перевозчиков не выйдут на свои маршруты. Однако беды не произошло - оказалось, что троллейбусы без конкуренции с маршрутками вполне способны перевезти большинство пассажиров. Более того, выручка троллейбусного парка с первого по третье февраля выросла в полтора раза.

По словам руководителя АНО "Центр защиты бизнеса Ставропольского края" Сергея Владимирова, продлевать свидетельства на перевозки действующим бизнесменам точно не стоило, ведь в 2017 году они получили их без конкурса.

- Это тоже привело к конфликту. Транспорт работал в серой зоне несколько лет. Город не должен быть заложником чьих-то бизнес-интересов, - подчеркнул Владимиров.

Как рассказали корреспонденту "РГ" представители тех перевозчиков, которые не согласны с результатами конкурса, часть действий администрации была чистой формальностью.

На это также пожаловались в УФАС, и там даже признали жалобу обоснованной, вот только конкурс уже окончен, а свидетельства на перевозки выданы. Теперь некоторые маршрутчики обратились уже в суд, который может признать весь конкурс недействительным.

Тем временем власти края пытаются наладить работу транспорта, в том числе и на законодательном уровне.

- За общественный транспорт в Ставрополе сейчас отвечает министерство дорожного хозяйства и транспорта края, а за всю инфраструктуру - комитет городского хозяйства города, то есть остановки, разворотные площадки, развязки и прочее находится под контролем мэрии. Из-за этого возникают нестыковки. К примеру, министерство говорит, что нужны выделенные полосы для общественного транспорта, а город считает, что для этого нужно расширять дороги. Получается, та стратегия, которую предлагает федеральная власть, упирается в работу на местах, - рассказал Андрей Черняков. .

Комментарий

Алексей Целиковский, эксперт АНО "Города за здравый смысл" :

- То, что сейчас происходит в сфере общественного транспорта, вселяет некоторый оптимизм. После "круглого стола" с представителями всех заинтересованных сторон складывается впечатление, что к общественникам, наконец, стали прислушиваться. Более того, их слова даже повторяют первые лица дорожной отрасли в крае.

По сути, сейчас транспорт приводят в соответствие с законодательством, но для дальнейшего развития отрасли нужны еще более сложные и важные преобразования. Конечной целью реформы должен быть общественный транспорт, представляющий конкурентную альтернативу личному. Для этого нужно значительно повысить удобство использования, а также среднюю скорость движения в городе. Сюда входит оптимизация маршрутной сети, единый билет, улучшение пешеходной инфраструктуры и, конечно же, выделение полос. В комплексе такие преобразования дадут удобства для пользователей и повысят экономическую рентабельность пассажирских перевозок.