Рентабельность винного туризма на Ставрополье упала из-за COVID-19

Разработанные в Ставропольском крае винные туры и экскурсионные маршруты по винодельням и виноградникам остались без туристов. Из-за пандемии гостей у аграриев почти нет, а фестиваль "Молодое вино" - один из немногих двигателей торговли местными сортами белого и красного - уже два года не проводится. Если крупные хозяйства с налаженной логистикой и системой сбыта товара компенсируют издержки, то скромные фермеры фактически остались без рекламы.

Развитием этой отрасли в крае занимаются в ГКУ "Ставропольвиноградплодопром". Пару лет назад ведомство помогло разработать три винных тура по региону. Один из них охватывает предприятия краевой столицы и ферму в станице Новотроицкой, два других проходят в Буденновском и Левокумском округах.

С начала пандемии из-за ограничений посещаемость всех трех критически упала. Но, как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель "Ставропольвиноградплодопрома" Алексей Лысенко, крупные производители все еще приглашают к себе туристов.

- К сожалению, ограничительные меры и боязнь людей участвовать в мероприятиях играют большую роль. Поэтому хоть и остались маршруты, существовавшие до пандемии, по ним сейчас крайне редко проводят поездки. Так что за последние два года трудно говорить о каком-то продвижении винного туризма, - отметил Лысенко.

При этом планов, связанных с новыми турами и маршрутами, у представителей отрасли и чиновников много. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, возобновится фестиваль "Молодое вино", который проходил на Ставрополье ежегодно и в лучшие годы собирал десятки виноделов и до 50 тысяч гостей.

Для производства вина требуется лицензия. Большим предприятиям ее получить проще, так как там есть штат сотрудников - бухгалтеры и юристы, которые напрямую этим занимаются. Фермерам сложнее, так как в производстве заняты всего несколько человек. Без стабильной выручки окупить лицензию невозможно. А с рекламой в последнее время тяжело.

На Ставрополье не остался без спроса только тур на частную винодельню Виталия Батрака, которая находится в селе Прикумском Минераловодского района, недалеко от горы Верблюд. Раньше эта территория относилась к царскому имению, а в советские годы вместе с источником "Нагутская" ее выделили в отдельную курортную местность. Виноград здесь выращивали еще в XIX веке.

Лицензию на розничную торговлю вином Виталий Батрак получил перед самой пандемией - в феврале 2020 года, но это не помешало ему организовывать туры к себе на производство - вино фермера пользуется большой популярностью.

- Мне потребовалось несколько лет, чтобы привести в порядок здания, где можно было бы принимать туристов. Я произвожу порядка 20 сортов вина, но не всегда все есть в наличии. Обычно на дегустацию выставляем 14 - 15 сортов. В основном люди приезжают не только посмотреть на производство и продегустировать, но и купить что-то из первых рук. Когда производитель перед тобой, доверия к товару больше, - рассказал корреспонденту "РГ" винодел.

При том что вино на маленьких производствах зачастую даже лучше, чем на крупных, остается множество проблем, связанных с документооборотом. Дело в том, что требования Росалкогольрегулирования достаточно жесткие и никаких поблажек из-за размера предприятия нет.

- Сложность не столько в получении лицензии, сколько в соблюдении после этого всех требований. Если крупное предприятие заливает в одну емкость 50 тонн вина и готовит только один пакет документов, то я использую 50 емкостей по тонне, и на каждую нужны такие же бумаги. Считаю, что эти требования должны быть мягче, - отметил Батрак.

С ним согласился и другой фермер, Сергей Добан, виноградники которого находятся в селе Московском.

- Требования для получения лицензии достаточно жесткие, но они очень детально прописаны, поэтому никаких особых проблем с ее получением нет. Проверка контролирующими органами у меня как раз должна состояться со дня на день. Избыточным кажется документооборот, который начнется уже после получения лицензии. На маленьком предприятии нет штата бухгалтеров и других специальных сотрудников, а спрос идет как с крупного производства, - подчеркнул фермер.

По словам Добана, пока вино не разрешат рекламировать, быстро развиваться этот сектор сельского хозяйства не сможет. В 2013 году вино в России признали сельхозпродукцией, но так и не приравняли к продуктам питания, как это, например, сделано в Молдавии.

- Сейчас популяризировать свой товар мы можем только сарафанным радио и винным туризмом, а этого недостаточно, - считает фермер.

Могут выручить местных производителей винодельческие ярмарки - закон разрешает рекламировать там вино, в том числе крепленое и игристое. При этом все торговые места должны быть отведены под продажу только винной продукции, а срок проведения не превышать двух недель.

- Появление ярмарок действительно нужный шаг, но его польза несколько переоценена. С узнаваемостью бренда все не так просто - когда в одном ряду стоят 20 производителей, люди не запоминают кого-то одного, даже если качество вина очень высокое, - заявил Виталий Батрак.

Ставропольский край - один из немногих в стране, где хорошо растет виноград в промышленных масштабах. Сейчас на территории региона планируют ежегодно увеличивать площади насаждений примерно на 200 гектаров. Чтобы цифры не остались только на бумаге, для производителей вина полного цикла есть несколько видов льгот.

- За пять лет на поддержку виноградарской деятельности направлено более 380 миллионов рублей, - рассказал Алексей Лысенко. - Получить помощь от государства не так уже сложно, но пока до конца не отработаны механизмы, многие из них меняются очень быстро. На этот случай в минсельхозе Ставрополья и "Ставропольвиноградплодпроме" готовы проводить консультации для тех фермеров, которые хотят увеличить площади виноградников или расширить арсенал техники. .

Справка "РГ"

В сферах производства и переработки винограда в Ставропольском крае работает 80 предприятий, на которых занято больше пяти тысяч человек. Из этих компаний более 40 занимаются производством винограда, 27 - производством виноградной продукции, в которую также входит производство алкоголя.

В 2021 году все хозяйства региона собрали 43,5 тысячи тонн винограда. Средняя урожайность составила 107,7 центнера с гектара.

Лидерами отрасли остались Левокумский, Нефтекумский и Буденновский округа. В последнем насчитывается 33 процента всей уборочной площади виноградников края - 1,3 тысячи гектаров. Валовой сбор янтарной ягоды в прошлом году здесь составил 20,9 тысячи тонн, а это половина всего ставропольского урожая.