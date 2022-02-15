В ОНФ предложили способ обновить парк автобусов

В стране нужно создать единый реестр всех автобусов и законодательно закрепить срок их эксплуатации для поэтапного обновления парка, считают в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Проведенный мониторинг показал, что автопарк стремительно устаревает.

Техническое состояние общественного транспорта в административных центрах 71 субъекта Российской Федерации проверяли с 29 ноября по 7 декабря 2021 года. Как выяснилось, 28% обследованных автобусов имели проблемы с состоянием сидений, следы механических повреждений и коррозии на кузове, 58% автобусов не приспособлены для использования маломобильными группами населения, в 68% автобусов не было противоскользящего покрытия на полу салона. Кроме того, в 51% автобусов не было системы аудио-оповещения пассажиров об остановках. В большинстве случаев следы коррозии обнаружили в Камчатском крае, в Курганской, Псковской областях, республиках Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия - Алания. На неисправность дверных механизмов указали в республиках Адыгея, Ингушетия, Рязанской, Саратовской и Смоленской областях.

Средний возраст автобусов в целом в России составляет 10 лет, среднем 39% автобусов старше 10 лет, приводит цифры заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. Самая сложная ситуация сложилась в республиках Северная Осетия-Алания, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, в Хабаровском крае. "В ряде регионов отсутствует системная работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта, действующее законодательство не обязывает региональные органы власти вводить подобные программы", - отмечает он.

Наиболее эффективная модель обновления автобусного парка достигнута в Тюменской области, считают в ОНФ. Для обновления подвижного состава общественного транспорта в регионах стоит рассмотреть возможность разработки поэтапных программ, считают в ОНФ. Для контроля необходимо сформировать единый реестр всех автобусов, зарегистрированных на территории России.

Кроме того, законодательство стоит дополнить положением, устанавливающим предельное максимальное значение срока эксплуатации автобуса. Но регионы смогут сокращать его с учетом своей специфики, отмечают в ОНФ.