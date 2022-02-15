ФСБ требует арестовать за госизмену жителя поселка Плесецк

Следователи ФСБ потребовали арестовать жителя поселка Плесецк Архангельской области по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Там уточнили, что в суд поступило ходатайство следствия о заключении под стражу гражданина РФ Намазова Рамиза. Он подозревается в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый живет недалеко от космодрома в Плесецке. Ранее он имел статус ИП, следует из открытых данных.