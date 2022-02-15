Как в Петербурге отметят 100-летний юбилей ТЮЗа

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева начал праздновать 100-летний юбилей. Подготовлена большая программа праздничных мероприятий. Будут премьеры, дружеские встречи, поздравления, подарки…

14 февраля состоялись открытие интерактивной выставки "Этапы пути", посвященной истории ТЮЗа, и встреча участников Делегатского собрания разных лет, которые выросли на спектаклях основателя театра Александра Брянцева и легендарного режиссера Зиновия Корогодского, получили в стенах ТЮЗа уникальный жизненный опыт и навсегда остались его поклонниками. Это явление возникло при ТЮЗе в 1924 году, спустя два года после открытия, - "зрительский актив" театра, состоявший из представителей городских школ. Делегатское собрание просуществовало более 70 лет. Нынче на него прибыло более 40 делегатов.

В зрительском фойе установили памятную доску в честь Зиновия Яковлевича Корогодского, художественного руководителя театра с 1962 по 1986 годы. Режиссером и ведущим встречи был выбран Валерий Зиновьев - бывший артист ТЮЗа, соратник Корогодского. 15 февраля - премьера спектакля "Время и место" молодого режиссера Андрея Слепухина в форме путешествия по зданию. Артисты расскажут зрителям об истории театра, покажут им закулисье. Драматург - Екатерина Августеняк. Участвуют все поколения труппы. "Театр достиг возраста, когда очень важно провести самоанализ: что произошло за сто лет, где мы сейчас находимся и куда можем двигаться дальше, есть ли у нас преемственность с тем, что было до нас, как это связано с сегодняшним днем", - отметил режиссер.

23 февраля, в день рождения театра, горожан приглашают в 13 часов на Пионерскую площадь на открытие скульптурной композиции Конька-Горбунка. Ее автор - известный скульптор Григорий Потоцкий. (Бронзовый памятник Потоцкого "Одуванчик", символ мира и доброты, открыт в 32 странах мира, в Петербурге - в Пулково и на Пионерской площади перед ТЮЗом).

В этот день подведут итоги выставки "Театр - глазами детей", где будут представлены работы, посвященные спектаклям ТЮЗа. Председатель жюри, известный театральный художник Семен Пастух, вручит награды победителям. 24 февраля в театре будет установлен сейф, народная артистка России Ирина Соколова заложит в него послание будущему поколению - о сегодняшних событиях ТЮЗа. Решено, что открыть его можно будет через полвека.

Днем труппа сыграет легендарный спектакль - свою "визитную карточку" - "Конек-Горбунок". Приглашены на него гости из разных городов России, среди них те, кто когда-то служил в труппе ТЮЗа и выходил на сцену в "Коньке-Горбунке".

24 февраля - юбилейный вечер. Постановщиком спектакля- концерта "Планета ТЮЗ" стал режиссер Василий Сазонов (выпустил в ТЮЗе спектакли "Бред вдвоем", 2000, и "Петсон и Финдус", 2021)

Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева

- Я люблю ТЮЗ, это не чужой мне театр, не чужая труппа, поэтому для меня большая честь, что мне доверили юбилейную постановку, - рассказал режиссер. - Мы вместе с артистами придумываем ее, она будет сыграна всего один раз. Это подарок театра зрителям - историческое путешествие по страницам 100-летнего театра. О прошлом и настоящем юбиляра в поэтической, лирической форме, вспомним первые спектакли ТЮЗа, исторические периоды. Например, как ТЮЗ работал во время войны, находясь в эвакуации в уральских Березняках, вспомним эпоху Зиновия Корогодского и тех режиссеров, которые работали уже после него, покажем фрагменты реконструкций спектаклей разных лет.

Спектакль основан на исторических документах, будут фото- и киноматериалы, прозвучит голос Александра Брянцева, основателя театра, руководителя на протяжении почти четырех десятилетий, поставившего более 50 спектаклей. Почти вся труппа участвует в представлении: и старшее поколение, ведущие мастера, звезды, и молодежь. Главным заводилой будет легендарный Конек-Горбунок, который, несмотря на столетие, выглядит молодо (в этой роли - актриса Анна Слынько). Коньку-Горбунку тоже исполняется сто лет - ведь именно этой сказкой Петра Ершова 23 февраля 1922 года в революционном Петрограде открылся театр для детей, "театр государственной важности".

Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова часто повторяет: "Наш театр не стоит на месте. Мы молоды, несмотря на солидный возраст - 100-летие, любим все новое, не боимся экспериментировать". Сегодня в репертуаре более пятидесяти спектаклей для детей, юношества, молодежи и взрослых. Какие новинки приготовили тюзяне на этот юбилейный сезон?

Премьеры

Запланированы несколько новых постановок - как именитых режиссеров, так и молодых. Итальянский режиссер Ферруччо Меризи репетирует комедию Карло Гольдони "Лжец". Премьера назначена на 29 апреля.

Иван Пачин (Березники, Пермская область) поставит "Счастливого неудачника" Вадима Шефнера - повесть о подростках, живущих в Петербурге на Васильевском острове. К 350-летнему юбилею Петра Первого режиссер Владимир Кузнецов (г. Владимир) выпустит "Вечера с Петром Великим" по книге Даниила Гранина. Сыграют спектакль уже на открытии нового сезона в сентябре. А занята в нем будет практически вся труппа. Это будет первая театральная постановка романа, право на которую театр получил лично от дочери писателя М.Д. Чернышевой-Граниной.

Далее болгарский режиссер Александр Морфов, выпустивший недавно "Антигону", версию французского драматурга Жана Ануя и афинского трагика Софокла, приступит к работе над пьесой Александра Островского "Лес". А режиссер из Москвы Андрей Крупник возьмется за постановку научно-фантастического романа "Цветы для Элджернона" американского прозаика Дэниела Киза.

Фестивали

В ноябре театр провел новый детский театральный фестиваль "Б"АRТ"О", который поддержало Министерство культуры РФ. Были представлены лучшие работы детских коллективов со всей России, поставленные по стихам Агнии Барто и других детских писателей. Провели лабораторию "ПЬесочница" - для драматургов, пишущих для детей.

Международный фестиваль "Радуга", который ведет свою историю с 2000 года, состоится, как обычно, в конце мая, в период белых ночей. Концепция фестиваля - современная драматургия для молодежи, новые театральные формы, актуальная режиссура. "Мы очень довольны афишей. Она может стать хорошим подарком для наших зрителей. Приглашены несколько интересных коллективов из-за рубежа - Франции, Сербии, Литвы, а также российские. Но локдаун и ограничения по передвижению еще существуют во всем мире, так что не будем пока анонсировать программу. Радует, что наша "Радуга" растет, заявок на участие получаем много", - отметила Светлана Лаврецова.

Гастроли

27 февраля ТЮЗ отправится на гастроли в Сербию, Черногорию. В шести городах покажут спектакль "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского в постановке Александра Кузина.

В марте Франция пригласила петербургский театр с "Зимней сказкой" Шекспира, который выпускала интернациональная команда: режиссер Уланбек Баялиев (Москва), автор сценографии и костюмов - Юлиан Табаков (Болгария), музыку написал Фаустас Латенас (Литва).

В сентябре грядут "Большие гастроли" (федеральная программа) в Севастополе со спектаклями "Том Сойер", "Бедная Лиза", "Алые паруса", "Зимняя сказка".

Прямая речь

Ирина Соколова, народная артистка России:

- Встреча делегатов - это уникальное явление в нашей стране и, думаю, может служить примером для всего мира. Первое собрание состоялось через 2 года после открытия ТЮЗа - в 1924 году. Организовалась особая "народность", своеобразный детский парламент. Делегаты дежурили в зрительном зале на утренних и вечерних спектаклях - с повязками голубого цвета на руке. Они следили за порядком (чтобы ребята не шалили в театре). Каждый детский отряд имел свое название, с ребятами работали педагоги (в театре была педагогическая часть)… Участие в жизни театра было очень важно для ленинградских школьников. Возможно ли сейчас реанимировать собрание? Это очень сложно: время изменилось, программа школьная изменилась, дети другие… Но попробовать можно.