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Текст:   Марина Трубилина 
19:50 15.02.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)

Количество построенного жилья в 2021 году побило все рекорды

Около 92,6 млн квадратных метров жилья было введено в России в 2021 году. Это на 13% больше, чем в 2020 году, и почти на 20% превышает плановый показатель в 78 млн кв. м.
Такого количества жилья, как в прошлом году, не строили даже в советское время. Фото: Сергей Куксин Такого количества жилья, как в прошлом году, не строили даже в советское время. Фото: Сергей Куксин
Такого количества жилья, как в прошлом году, не строили даже в советское время. Фото: Сергей Куксин

В 74 регионах новых жилых домов было построено больше, чем годом ранее. А 34 региона имеют показатели выше среднероссийского уровня. Лидерами по вводу жилья в пересчете на одного жителя стала Тюменская область, где построено 1,8 кв. м на человека. Также высокие показатели у Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой, Сахалинской областей, Краснодарского края и Севастополя.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Это самый успешный результат в истории страны, - отметил в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин. - Что еще более важно - это позволило улучшить жилищные условия 4,2 млн семей, или почти 10 млн человек". "Эффективное решение задач по улучшению жилищных условий граждан и качества городской среды требует системной работы и устойчивой положительной динамики. Именно на такой результат сегодня направлена совместная работа федеральных и региональных органов власти. Такой подход вместе с профессиональным сообществом обеспечил рост объема работ, выполненных стройотраслью за прошлый год, к показателям 2020 года на 6% и составил 10,8 трлн рублей. Это обеспечило ввод около 383,5 тыс. новых жилых домов", - сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает серьезное увеличение объемов жилищного строительства в России. К 2030 году планируется строить ежегодно не менее 120 млн кв. м в год. Новым будет каждый 5-й квадратный метр жилья. Всего за 10 лет будет построено порядка 1 млрд кв.м.

Увеличение объемов жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья - одна из первоочередных задач социально-экономического развития России, отмечает председатель Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. В "Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года" особое значение придается наращиванию объемов жилищного строительства и улучшению комфорта проживания, отмечает он. Среди задач стратегии предполагается к 2024 году повысить обеспеченность граждан жильем до 28-30 кв. м на человека, а к 2030 году превысить этот уровень. Этих целей планируется достичь созданием условий для сбалансированного увеличения платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью развития ипотечного кредитования. "Сегодняшняя динамика строительства подтверждает, что правительством избрана правильная тактика", - отмечает Гарипов.

Сейчас в России уже высокая по мировым меркам обеспеченность жильем по числу квартир на тысячу жителей, добавляет Гарипов. Но по количеству квадратных метров жилья на человека мы пока отстаем от развитых европейских стран. Нацпроект "Жилье и городская среда" должен в числе прочего решить и эту задачу.

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