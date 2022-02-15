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15.02.2022,  
09:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Началась резка металла для двух подлодок проекта 677 "Лада"

Фото: "Адмиралтейские верфи" Фото: "Адмиралтейские верфи"
Фото: "Адмиралтейские верфи"

В Санкт-Петербурге приступили к выполнению государственного контракта по строительству третьей и четвертой дизель-электрических подводных лодок проекта 677. Для них начали резать металл.

Фото: Максим Воркунков / Севмаш
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Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи". Здесь напомнили, что в июне 2019 года заключили государственный контракт с министерством обороны на постройку серии субмарин проекта 677. Сейчас на верфи готовят ко второму этапу заводских испытаний подводную лодку "Кронштадт". В ходе первого этапа состоялись скоростные и маневренные испытания.

Третья и четвертая дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению субмарин. Они получат модернизированные системы управления корабельными техническими средствами, электродвижения, обновленный навигационный комплекс.

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