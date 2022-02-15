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15.02.2022 09:01
Рубрика: Экономика

Названы регионы, где чаще всего оформляют "арктические" гектары

Текст: Василий Кошкин
Число заявок на получение земельного участка в рамках программы "Гектар в Арктике" выросло на треть. Так, с 1 по 14 февраля было подано более 1,5 тысячи заявлений, сообщили в Минвостокразвития.
В деревне Кинерма всего 15 домов. Тринадцати из них - больше ста лет. Круглый год в них живут 14 человек. Фото: instagram.com / republicofkarelia В деревне Кинерма всего 15 домов. Тринадцати из них - больше ста лет. Круглый год в них живут 14 человек. Фото: instagram.com / republicofkarelia
В деревне Кинерма всего 15 домов. Тринадцати из них - больше ста лет. Круглый год в них живут 14 человек. Фото: instagram.com / republicofkarelia

"Лидером по популярности стали гектары в Карелии - количество заявок на получение земли в этом регионе за 14 дней выросло в три раза. Всего в Карелии доступно для оформления в безвозмездное пользование более 337 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Повышенный спрос фиксируют и на участки в Мурманской области - регион лидирует по количеству поданных заявок.

В Минвостокразвития отметили, что активными участниками второго этапа программы стали жители Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области.

"Всего с 1 августа 2021 года, когда программа "Гектар в Арктике" стартовала для жителей арктических регионов, поступило более 7,3 тысячи заявлений. Лидируют по этому показателю Мурманская область (3,6 тысячи заявлений), Республика Карелия (1,7 тысячи), Архангельская область (более 1 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (781 заявление)", - сообщили в ведомстве, отметив, что землю уже получили более 2,1 тысячи участников программы.

О программе "Гектар в Арктике"

Программа "Гектар в Арктике" стартовала 1 августа 2021 года. Первые шесть месяцев получить земельные участки могли только жители арктических территорий. С 1 февраля 2022 года земля доступна всем россиянам.

Получить гектар земли можно в шести регионах - Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные (до 10 человек) заявки. Кроме того, земельные участки доступны участникам государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Фото: Александр Корольков
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Выбрать участок за несколько минут можно на портале гектарварктике.рф. Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на сайте с помощью учетной записи Госуслуг и выбрать участок на интерактивной карте.

По закону, гражданин сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке. Оформить землю в собственность или аренду можно будет через пять лет, обратившись в госорганы с соответствующим заявлением в течение полугода до истечения пятилетнего периода.

Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн гектаров.

В регионах Экономика Недвижимость Земля Власть Работа власти Регионы Правительство Минвостокразвития Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Карелия СЗФО Мурманская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область СЗФО Архангельская область

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