Названы регионы, где чаще всего оформляют "арктические" гектары

В деревне Кинерма всего 15 домов. Тринадцати из них - больше ста лет. Круглый год в них живут 14 человек. Фото: instagram.com / republicofkarelia

"Лидером по популярности стали гектары в Карелии - количество заявок на получение земли в этом регионе за 14 дней выросло в три раза. Всего в Карелии доступно для оформления в безвозмездное пользование более 337 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Повышенный спрос фиксируют и на участки в Мурманской области - регион лидирует по количеству поданных заявок.

В Минвостокразвития отметили, что активными участниками второго этапа программы стали жители Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области.

"Всего с 1 августа 2021 года, когда программа "Гектар в Арктике" стартовала для жителей арктических регионов, поступило более 7,3 тысячи заявлений. Лидируют по этому показателю Мурманская область (3,6 тысячи заявлений), Республика Карелия (1,7 тысячи), Архангельская область (более 1 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (781 заявление)", - сообщили в ведомстве, отметив, что землю уже получили более 2,1 тысячи участников программы.

О программе "Гектар в Арктике"

Программа "Гектар в Арктике" стартовала 1 августа 2021 года. Первые шесть месяцев получить земельные участки могли только жители арктических территорий. С 1 февраля 2022 года земля доступна всем россиянам.

Получить гектар земли можно в шести регионах - Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные (до 10 человек) заявки. Кроме того, земельные участки доступны участникам государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Выбрать участок за несколько минут можно на портале гектарварктике.рф. Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на сайте с помощью учетной записи Госуслуг и выбрать участок на интерактивной карте.

По закону, гражданин сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке. Оформить землю в собственность или аренду можно будет через пять лет, обратившись в госорганы с соответствующим заявлением в течение полугода до истечения пятилетнего периода.

Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн гектаров.