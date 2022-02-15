Новости

Япония предоставит Украине кредит на 100 млн долларов 18:36
Щербакова осталась довольна своим выступлением в короткой программе 18:30
Путин: Немцы должны благодарить Шредера за поддержку "Северного потока-1" 18:24
Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает на деэскалацию ситуации на Украине 18:16
Путин: Если Украина вступит в НАТО не завтра, а послезавтра, для России это ничего не меняет 18:16
Трусова: После того, как упала с акселя, было все легко 18:15
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна 18:15
Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР 18:08
Путин и Шольц обсудили работу DW в России и RT в Германии 18:06
Почти 600 дел по преступлениям при реализации нацпроектов возбуждено в 2021 году 18:04
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в соревнованиях двоек на Олимпиаде 17:52
Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон 17:48
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид 17:47
Путин: Хотим ли мы войны? Конечно, нет 17:47
В суд передано дело вербовщика запрещенного в РФ "Правого сектора" 17:43
На российский рынок вернулась бразильская свинина 17:24
Минобороны строит в Крыму Университет креативных индустрий 17:21
Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке 17:19
Прорыв трубы на востоке Москвы привел к остановке движения транспорта 17:13
Столтенберг: В НАТО с оптимизмом смотрят на шаги России 17:02
Немецкий депутат Бауманн: Крым принадлежит России 16:52
Дети-инвалиды смогут лежать в больнице с родителем 16:52
В Сирию на учения ВМФ РФ перебросили самолеты Ту22М3 и МиГ- 31К 16:28
Врач-реабилитолог Юлия Пантелеева рассказала, опасно ли хрустеть пальцами 16:26
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны Украины 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 18:04
Рубрика: Происшествия

Почти 600 дел по преступлениям при реализации нацпроектов возбуждено в 2021 году

Текст: Наталья Козлова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором обсуждалась работа региональных подразделений по расследованию преступлений при реализации национальных проектов. За год таких преступлений стало больше в два раза.

Фото: Следственный комитет РФ
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло

Председатель СК в своем выступлении сказал, что на реализацию нацпроектов государство выделило больше 4 триллионов рублей, но есть регионы, где эти деньги "неправомерно использовались".

"Коррумпированность чиновников, взяточничество, злоупотребления должностными полномочиями, халатность и прямые хищения - вот основные преступления, которые сегодня совершаются в этой сфере, препятствуя выполнению поставленных общенациональных задач", - подчеркнул Бастрыкин.

СК в прошлом году возбудил 585 уголовных дел о преступлениях в этой сфере, что превышает в два раза показатель 2020 года. Наибольшее количество таких дел связано с реализацией демографических и жилищных программ. Уже передано в суд 200 уголовных дел против 244 обвиняемых, из которых 144 были должностными лицами. На стадии следствия возмещено 57% ущерба, кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых, размер которого "позволит компенсировать нанесенный преступлениями материальный вред".

Бастрыкин также подверг критике работу подчиненных в Коми, Воронежской области, Марий Эл, Чечне.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СЗФО Республика Коми ЦФО Воронежская область ПФО Марий Эл СКФО Чеченская Республика Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
В Кремле заявили о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды