Почти 600 дел по преступлениям при реализации нацпроектов возбуждено в 2021 году

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором обсуждалась работа региональных подразделений по расследованию преступлений при реализации национальных проектов. За год таких преступлений стало больше в два раза.

Председатель СК в своем выступлении сказал, что на реализацию нацпроектов государство выделило больше 4 триллионов рублей, но есть регионы, где эти деньги "неправомерно использовались".

"Коррумпированность чиновников, взяточничество, злоупотребления должностными полномочиями, халатность и прямые хищения - вот основные преступления, которые сегодня совершаются в этой сфере, препятствуя выполнению поставленных общенациональных задач", - подчеркнул Бастрыкин.

СК в прошлом году возбудил 585 уголовных дел о преступлениях в этой сфере, что превышает в два раза показатель 2020 года. Наибольшее количество таких дел связано с реализацией демографических и жилищных программ. Уже передано в суд 200 уголовных дел против 244 обвиняемых, из которых 144 были должностными лицами. На стадии следствия возмещено 57% ущерба, кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых, размер которого "позволит компенсировать нанесенный преступлениями материальный вред".

Бастрыкин также подверг критике работу подчиненных в Коми, Воронежской области, Марий Эл, Чечне.