Прокуратура Петербурга внесла 45 представлений УК из-за травм жителей

Районные прокуратуры Санкт-Петербурга внесли 45 представлений по фактам травмирования людей из-за ненадлежащей работы дорожных предприятий и организаций, управляющих многоквартирными домами.

Речь идет о горожанах, которые получили травмы, поскользнувшись на гололеде или попав под обрушившуюся с крыши наледь, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. В ведомстве утверждают, что по результатам рассмотрения представлений опасные места были очищены от снега и льда.

Правоохранители также рассказали о выявлении нарушений трудовых прав работников, задействованных в уборке дворов и улиц Северной столицы. В частности, обнаружено, что иногда их не обеспечивают средствами индивидуальной защиты, пренебрегают проведением инструктажа на рабочем месте, также случаются нарушения режима труда и отдыха.

Руководителям управляющих организаций, где замечены такие проблемы, внесены представления. В результате нарушения устранены, зарплата работникам увеличена.