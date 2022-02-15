Работник украл у 93-летнего ветерана войны 390 тысяч рублей

Мужчина нанялся делать ремонт квартиры на улице Асафьева у 93-летнего петербуржца.

Вскоре он исчез, а ветеран Великой Отечественной войны обнаружил пропажу 170 тысяч рублей наличными и банковской карты. С карты тоже списали деньги. Пенсионер обратился в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что общий ущерб составил 390 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Вора нашли и задержали в Москве. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Анапы. На допросе он рассказал, что подсмотрел пин-код от банковской карты, когда вместе с пенсионером ходил покупать строительные материалы. Понятно, что в Москву он уехал, чтобы скрыться от ответственности.