Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием 20 кораблей и судов

В Баренцевом море начались учения в которых задействованы 20 кораблей и судов Северного флота. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, надводные корабли, подводные лодки, катера и суда обеспечения вышли из пунктов постоянного базирования и совершили переход в назначенные районы.

Там отметили, что в составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки и суда обеспечения.

Корабли будут выполнять стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Также на учениях отработают действия по проверке слежения и поиску иностранных подводных лодок. Проведут мероприятия по установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней.