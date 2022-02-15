Северный флот в Баренцевом море будет искать иностранные подлодки

Разнородные силы Северного флота начали в Баренцевом море плановые учения. Руководит ими командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, цель учений - отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений.

Военные моряки будут искать иностранные подводные лодки, устанавливать контроль за судоходством в акватории Баренцева моря и пролетом летательных аппаратов над ней. Отработают и совместные действия по поражению корабельных группировок условного противника. Состоятся и стрельбы.

На учения выйдут тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки и суда обеспечения. Всего около 20 кораблей и судов, более десятка летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота.