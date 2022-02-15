В Петербурге школы эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Петербурге все школы Калининского района получили письма с сообщениями о заложенных в учебных учреждениях взрывных устройствах.

Информацию об этом "РГ" подтвердили в районной администрации.

Письма пришли и были обнаружены в разное время. Так, школы, где сообщения были получены в шесть утра, успели провести проверку всех помещений до начала учебного процесса. Сотрудники экстренных служб изучили обстановку, не нашли взрывных устройств, и дети отправились на занятия в обычном режиме.

В тех школах, где письма были получены недавно, занятия прекратили, учеников и сотрудников эвакуировали. Везде решение принимается индивидуально. Где-то родители забирают детей с занятий, где-то школьники ждут окончания проверки зданий. Содержимое посланий изучают сотрудники правоохранительных органов.