Суд не смог опознать корову, скрывшуюся с места ДТП

Суд в Вологодской области не смог привлечь к ответственности владельцев коровы, скрывшейся с места ДТП. Проблема в том, что рогатая нарушительница смогла сохранить свое инкогнито. Ни ГАИ, ни пострадавший в аварии водитель не предприняли мер, чтобы установить личность буренки.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, авария случилась в ноябре 2020 года на трассе М-8 "Холмогоры" в Грязовецком районе. Грузовая фура, принадлежащая некой фирме из Архангельска, столкнулась с коровой.

"В действиях водителя нарушений не установлено, в отношении него отказано в возбуждении дела об административном правонарушении, - продолжают в пресс-службе. - В результате ДТП транспортное средство получило повреждения в сумме более миллиона рублей. Полагая, что расходы на восстановление автомобиля связаны с незаконными действиями владельца животного, фирма обратилась в суд с иском о взыскании ущерба в указанном размере".

Иск был подан к местной молочной ферме - обществу с ограниченной ответственностью, чей представитель забрал корову-нарушительницу с места аварии. Однако в суде неожиданно выяснилось, что корова исчезла. Буквально растворилась в ночи. Кто она, чья она, теперь уже не разберешь. Сама ферма ни за что не признала корову своей.

"В деле отсутствуют доказательства принадлежности коровы обществу, - рассказывают в суде. - В административном материале по факту ДТП не содержится сведений о собственнике животного, а также описание животного (масть, окрас, маркировка), позволяющие его идентифицировать. ООО данный факт не признавало, на претензию истца не отвечало, своих представителей для участия в разбирательстве по данному спору не направляло".

В протоколе не описали масть коровы, маркировку и т.п., так что найти виновницу уже невозможно

Таким образом, заключил арбитражный суд, достоверно не установлено, что вред причинен в результате виновных действий ответчика, связанных с ненадлежащим присмотром за животным.

Иными словами, корову нельзя было отпускать без протокола. Следовало четко зафиксировать каждое пятнышко, чтобы потом можно было опознать буренку.

В судебной практике немало дел, когда владельцы животных платят за в прямом смысле скотские проделки своих подопечных. С точки зрения закона коровы и прочий скот - такие же участники дорожного движения, как люди или машины. Авария с участием коровы и машины де-юре - такое же ДТП, как если бы столкнулись два автомобиля. И если виновата буренка, то компенсировать вред должен ее владелец.

Поскольку у коровы нет ОСАГО, это усложняет положение ее хозяина: платить придется из своего кармана. Так что ради финансовой безопасности коровника надо или тщательно охранять, следить за стадом, или учить коров правилам дорожного движения. Кому что проще.

Однако и водителю в случае аварии придется доказать, что он не мог избежать столкновения с рогами.

"Водитель должен выбрать скорость движения, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства" - пояснил в своем решении Арбитражный суд Вологодской области. И если возникнет опасность, надо затормозить.

Таким образом, в ДТП с животными следует анализировать, насколько был осторожен водитель, мог ли он вовремя увидеть корову или она выскочила неожиданно. Все это надо фиксировать в протоколе.