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15.02.2022 20:04
Рубрика: Происшествия

Убившая кота пара из Архангельской области снимала зверства на видео

Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Северодвинский городской суд Архангельской области приговорил к реальному лишению свободы гражданских супругов, до смерти замучивших кота. Если приговор вступит в силу, они на три с лишним года отправятся в колонию.

Рыжий кот Кузя 14 лет от роду принадлежал матери Артема. Его спутница Анна-Виктория невзлюбила свекровь. В суде обвиняемая призналась, что животное очень походило на свою хозяйку, и когда та уходила из дома, она мучила его.

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Над котом издевались два месяца: били бутылкой, прижигали нос, вырывали усы... Экспертиза показала, что Кузя умер от паралича сердца, вызванного длительным стрессом. Пытки животного снимались на видео, которое потом появлялось в соцсетях. Жуткая запись вызвала негодование многих людей. Так, фигуристка Алина Загитова написала: "Я считаю, что с живодерством нужно бороться".

Уголовное дело возбудили по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но приговор был мягок. Кстати, выяснилось, что Анна-Виктория страдает алкоголизмом и связанным с ним расстройством личности. У нее есть трое детей, двое из которых живут с бывшим мужем. А когда-то она даже писала стихи...

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