Ученые нашли способ отличать здоровые ткани от больных при операциях

Петербургские ученые нашли безопасный способ отличать здоровые ткани от пораженных при проведении хирургических манипуляций. Необходимые для врачей данные предлагается получать с помощью фотосъемки в зеленом спектре, сообщают в СПбГУ, исследователи которого вошли в научную группу.

Проблема отделения здоровых тканей от больных во время операций стоит перед хирургами очень остро, ведь далеко не всегда пораженные участки можно увидеть невооруженным взглядом.

Сейчас в хирургии для таких целей, как правило, используется метод флуорисцентной визуализации. Он достаточно дорогой, для его применения нужно высокотехнологичное оборудование, которое, конечно, есть в крупных современных медучреждениях, но небольшие больницы применять такую технологию не могут. Суть метода в том, что пациенту вводится внутривенно контрастный краситель, который распространяется по органам и позволяет по свечению понять, где здоровые ткани, а где - пораженные. Но у такой системы есть помимо цены и еще один серьезный минус, например, при операциях на печени хирурги не всегда могут получить достоверную картину.

При технологии фотоплетизмографии, которую предложили петербургские ученые, никакой контраст вводить не нужно. Главный инструмент здесь фотокамера, снимающая кровоток в зеленом спектре. К камере подключен цифровой электрокардиограф. Снимки обрабатываются с помощью специального программного обеспечения, в итоге хирурги получают информацию, где пораженный участок, где - здоровый. Технология опробована уже на 14 пациентах одной из петербургских больниц. Метод показал высокую точность и простоту в использовании.

Результаты научной разработки опубликованы в журнале Scientific Reports.