В Калининграде задержали бармена, нарисовавшего свастику у синагоги

Полицейские установили личность мужчины, который нарисовал нацистский символ на асфальте у входа в калининградскую синагогу. Им оказался 25-летний уроженец одного из российских регионов, приехавший в Калининград, чтобы работать барменом.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ночь на 26 января молодой человек, гуляя по улице Октябрьской в компании двух девушек и своего знакомого, нарисовал запрещенную эмблему обломком кирпича. Разыскать его полицейским помогли камеры системы "Безопасный город".

"Художника" и его друзей доставили в отдел полиции для разбирательств. Парень во всем признался и раскаялся, пояснил, что был нетрезв и умысла на разжигание межнациональной ненависти не имел.

На него составлен протокол по административной статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", вскоре материалы дела будут направлены в мировой суд. Фигуранту может быть назначено наказание в виде 15 суток ареста.