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15.02.2022 20:13
Рубрика: Власть

В Карелии памятник помешал воспитательнице построить жилье на выданном участке

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
В Карелии едва не создали прецедент - возложить на молодого сельского специалиста обязанность провести археологических раскопок участка, выданного ей под строительство жилого дома. Воспитательница детского сада поселка Шуя Прионежского района Анна Ларионова боролась до конца и сумела отстоять свое право этого не делать.
Анна Ларионова даже боится ступать на фундамент своего непостроенного дома: а вдруг ее осудят за то, что она ходит по стоянке древнего человека? Фото: Светлана Цыганкова Анна Ларионова даже боится ступать на фундамент своего непостроенного дома: а вдруг ее осудят за то, что она ходит по стоянке древнего человека? Фото: Светлана Цыганкова
Анна Ларионова даже боится ступать на фундамент своего непостроенного дома: а вдруг ее осудят за то, что она ходит по стоянке древнего человека? Фото: Светлана Цыганкова

Выдавая Анне участок под возведение дома, сотрудники регионального министерства имущественных и земельных отношений даже поинтересовались, где именно она хотела бы его получить. И девушка ответила: если возможно, то на улице Радужной. Рядом - детский сад, где она работает, а также школа, где учится ее сын.

Фото: Светлана Цыганкова
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Чиновники открыли публичную кадастровую карту и нашли на Радужной свободный участок. Его и оформили. После этого воспитательница вместе с мужем и сыном распланировали территорию. Особенно радовался мальчик: у него наконец-то будет собственная комната. С собой хотели взять и родителей Ани - кстати, вместе с ними они и тогда жили. Задумались и о втором ребенке: почему бы и нет. Вскоре на участке был залит фундамент и оставлены отводы для будущей кухни и санузла. А к ближайшему столбу подвели электричество. И вдруг словно гром с ясного неба новость - оказалось, что эта небольшая территория является стоянкой древнего человека. На Анну подали в суд, который решил, что она должна землю не просто вернуть, а убрать фундамент (к слову, применять тяжелую технику при этом было нельзя). А еще ей надлежало провести за свой счет археологические исследования.

- Мне известно об этой истории, и она уже не первая в Карелии, - прокомментировал старший научный сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Алексей Тарасов. - Госорган, выдавший этот участок, не проверил факт наличия на данной территории объекта археологического наследия. Соответственно, при выделении участка имело место нарушение.

Так почему же при распределении земли молодого специалиста не предупредили о том, что тот участок, что получает она, имеет археологическую ценность? Как выяснилось, до 2015 года существовал регламент, в соответствии с которым предоставлением земли занимались в том числе и муниципальные власти. Но потом в Земельный и Лесной кодексы было внесено изменение, и сотрудники министерства имущественных и земельных отношений региона выделяли участки, не консультируясь с коллегами из Прионежского района. Так землю получила и Анна.

С одной стороны, понятно - есть правила, законы. И чиновники руководствовались исключительно ими. Выдавая землю, орган власти теперь не обязан выяснять, не находится ли она под охраной. Но почему делать это должна была воспитательница? Ответа нет. Ясно одно: налицо - отсутствие взаимодействия между разными ведомствами.

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Кстати, показывая спорный участок, Анна Ларионова даже не решалась пройти по залитому фундаменту с отводами для будущей кухни и санузла. Землю ведь у нее забрали и вдруг опять будут судить за то, что она ходит по стоянке древнего человека? "Столько потратила денег, сил и нервов! Теперь, если выделят новый участок, сразу же обращусь к специалистам, чтобы его проверили", - вздыхает девушка.

Но вот наконец-то последовали утешительные новости. Верховный суд Карелии вынес вердикт в пользу Анны Ларионовой - теперь она не обязана демонтировать фундамент и тем более проводить археологические раскопки на стоянке древнего человека.

- Управление культурного наследия Карелии от поданной жалобы отказалось, - радостно прокомментировала Анна. - Справедливость восторжествовала, и теперь мне выдадут новый участок.

Впрочем, окончательно успокаиваться все же рано: есть вероятность того, что последует еще один суд. Кто-то же должен восстановить стоянку древнего человека...

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