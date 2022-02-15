В Мурманской области объявили штормовое предупреждение

В Мурманской области 15 февраля объявлено штормовое предупреждение. Это повлияло на дорожное движение и авиасообщение.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день погоду определяет активный циклон с центром на юге Баренцева моря. На побережье Мурмана ветер при порывах достигает 22 - 27 метров в секунду, в западном и восточном районах моря судам угрожает медленное обледенение.

С 01.00 15 февраля закрыт проезд по автомобильной дороге Р-21 Кола на участке с 1408-го по 1470-й километр из-за сильной метели и нулевой видимости. Закрыты автоподъезды к поселкам Ура-Губа и Килпъявр, также перекрыта дорога между Ура-Губой и Видяево.

Немало хлопот циклон доставил авиапассажирам. Как сообщили в аэропорту Мурманск, рейс SU-1324, который следовал из Шереметьево, по решению экипажа был вынужден уйти на запасной аэродром Архангельск из-за неблагоприятных метеоусловий. Пассажиров разместили в гостинице. На запасной аэродром Пулково были вынуждены уйти два рейса - DP-235 (Внуково - Мурманск) и FV-6345 (Пулково - Мурманск).