В Петербурге начата проверка по избиению задержанного в отделе полиции

В Петербурге Управление собственной безопасности регионального МВД начало проверку в связи с сообщениям об избиении задержанного шокером в отделе полиции Приморского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, речь идет о событиях, которые произошли в ноябре прошлого года. Пострадавший - 34-летний петербуржец, он был доставлен в отдел за административное правонарушение, ранее он имел конфликты с законом.

Проверка проводится в отношении сотрудника патрульно-постовой службы.

Информационное агентство отмечает, что если вина сотрудника будет доказана, то он понесет наказание, а также будет уволен из внутренних органов.