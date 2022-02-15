В Петербурге начнут пускать в общественные места со справками об антителах

В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчат некоторые коронавирусные ограничения.

В частности, посещать общественные места можно будет не только по документам, подтверждающим факт вакцинации или перенесенной болезни, но и по сертификату, свидетельствующему о наличии антител к коронавирусной инфекции, сообщили в Смольном.

Приниматься будут не все справки об антителах, а только те, что касаются иммуноглобулинов G. Граждане по такому сертификату смогут побывать в ЗАГСе (на свадьбе или торжественной регистрации новорожденного), посетить музеи, театры, кино. Кроме того, их пустят в бассейны, фитнес-клубы, магазины с непродовольственными товарами. Также сертификат об антителах можно будет предъявлять в ресторанах и кафе.

К слову, предприятиям общепита разрешат с 21 февраля закрываться не в 23.00, как сейчас, а работать до двух ночи.