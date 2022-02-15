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15.02.2022 17:21
Рубрика: Экономика

В Петербурге открылось флагманское отделение Почты России

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

В центре Северной столицы начало работу новое флагманское отделение Почты России. Оно имеет исторический индекс 190 000 и по сути является кардинально обновленной версией ранее существующей локации.

Фото: Олеся Курпяева
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Новая точка по адресу Невский проспект, дом 70А, будет работать в круглосуточном режиме без праздников и выходных. Ее услугами смогут пользоваться как для физические, так и юридические лица.

Кроме того, здесь же установлен почтомат, в котором можно самостоятельно забрать свою посылку в любое время без привлечения сотрудника почты. Для петербуржцев старшего возраста это пока еще не совсем привычный сервис, но молодежь, покупающая вещи в интернете, его использует достаточно активно.

По словам заместителя директора по операционной работе макрорегиона Северо-Запад почты России Ксении Ефимовой, пока такие терминалы установлены только в Петербурге. Но в 2022 году они появятся в таких крупных городах Северо-Запада, как Новгород, Псков, Калининград. Будут их открывать и в новых районах Северной столицы, где особенно не хватает стандартных почтовых отделений.

Новое отделение оснащено современными информационными и pos-терминалами, позволяющими оплатить почтовые услуги банковскими картами. Здесь работает система электронной очереди. Клиенты имеют могут комфортно расположиться в удобных креслах и даже выпить чашечку кофе.

- Мы рады предложить жителям города и его гостям качественное и комфортное обслуживание в нашем флагманском отделении, в самом центре Северной столицы, - отметил на открытии офиса директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников. - Здесь можно приобрести сувениры с символикой Почты России и филателистическую продукцию.

Офис является еще и центральной филателистической площадкой города. Здесь проходят церемонии специального гашения художественных марок, конвертов и почтовых карточек, выпущенных по случаю юбилеев, значимых дат и событий, а также продолжающих постоянные серии марок и конвертов. Посетители смогут самостоятельно создать уникальную открытку с собственным дизайном на специальном электронном столе и отправить ее близким или сохранить на память.

Впрочем, отправить отсюда можно не только открытки. Дирекция Северо-Западного макрорегиона, рассчитывает, что флагманское отделение, благодаря своему удобному месторасположению, удачно впишется в туристический маршрут. Предполагается, что туристам куда удобнее будет путешествовать по стране налегке, отправляя покупки и памятные сувениры Почтой России.

Как отметил Дмитрий Серебренников, 2021 год стал для макрорегиона особенным. За это время было построено девять новых отделений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, еще 40 отремонтировано. И это рекордное число открытия новых и реконструированных локаций за последние 22 года.

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