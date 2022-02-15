В Петербурге смягчают коронавирусные ограничения

С 21 февраля в общественные места Северной столицы можно будет попасть не только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании, но и с сертификатом, подтверждающим наличие антител к коронавирусу.

Впрочем, будут учитываться не все антитела, а только наличие в крови иммуноглобулинов G, подтверждающих, что человек имеет иммунитет к ковиду. С таким сертификатом можно будет посещать кафе и рестораны, ходить в непродовольственные магазины, а также бывать в музеях, театрах, кино и на выставках.

Откроет он и дорогу на конгрессно-выставочные мероприятия, в фитнес-клубы, бассейны, на спортивные матчи. По этому документу также будет можно заселиться в гостиницу, санаторий или пансионат, а также прийти в ЗАГС на свадьбу или церемонию по случаю получения свидетельства о рождении.