В Петербурге завели дело после ограбления 93-летнего ветерана войны

Пожилой житель Петербурга, который нанял работника для ремонта квартиры по рекомендации соседей, лишился почти 400 тысяч рублей. Как рассказали в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 170 тысяч 40-летний мужчина забрал наличными, еще 220 тысяч снял с банковской карты 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Пропажа обнаружилась, когда нанятый мастер не вышел на работу. Как выяснилось, с похищенными деньгами он уехал в Москву, где и был задержан сотрудниками полиции Выборгского района Санкт-Петербурга.

- Со слов подозреваемого пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать строительные материалы для ремонта, а в столицу уехал специально, с целью избежать наказания за совершенное преступление, - рассказали в главке. - Мужчина был доставлен в Санкт-Петербург, где в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. О подозреваемом известно, что он уроженец города Анапы, ранее уже был судим за кражу и является лицом без определенного места жительства. Сотрудники полиции проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.