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15.02.2022 14:29

В Вологодской области заменили рекордное количество лифтов

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 33(8681)
В многоэтажных домах Вологды и Череповца заменили 113 лифтов. Это рекордное количество новых подъемных устройств за последнее время.

Ситуация с лифтами в Вологде и Череповце непростая. Всего их больше трех с половиной тысяч. В большинстве своем они уже отработали свой срок. Но сразу менять - дело дорогостоящее. Один подъемник обойдется от 1,9 миллиона до 2,5. Цена зависит в том числе от этажности дома. Жителям собрать самостоятельно на подъемник затруднительно.

Поморье и Вологодчина вошли в число регионов с самыми старыми лифтами

- Это один из самых дорогих видов ремонтов, - говорит директор областного Фонда капремонта Игорь Михельсон. - Если делать ремонт фасада с утеплением, то может выйти и дороже. Но лифт нужен в каждом подъезде, поэтому задача накопить на него ложится на весь дом. По нашим расчетам, каждая квартира должна ежемесячно вносить по три рубля взносов, чтобы собрать на лифт. Поэтому для домов с подъемниками взносы на капремонт выше.

Но в регионе возникают проблемы из-за перехода на новые технические требования. А они гласят, что подъемники, введенные в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента и отработавшие назначенный срок службы, должны быть заменены в срок, не превышающий семь лет с даты вступления в силу требований. И таких лифтов только в Череповце 805, всего их 1964.

Эксперты поясняют, что когда нет денег, то можно менять постепенно - ставить новые каретки и шкивы. Но в этом тоже есть сложности. Некоторые заводы, которые когда-то производили подъемники, закрылись, и деталей просто негде взять. Евгений Смирнов, директор инженерного центра, считает, что советские лифты при грамотной эксплуатации можно использовать еще многие годы. В США, например, работают подъемники, ведущие свою историю с начала прошлого века.

А еще многие ТСЖ теперь собирают средства на капремонт на собственных специальных счетах. И поэтому замена подъемников стала их ответственностью. Таких домов в Вологде порядка 45 процентов. Данный процесс перехода на спецсчета сопровождался сокращением замены лифтов по программе капитальных ремонтов. В фонде добавили, что до этого в год меняли по 150-180 лифтов, а после новых технических требований и создания спецсчетов их число упало значительно. Граждане не успевают за короткое время собрать необходимую сумму.

В наступившем году в региональном Фонде капремонта планируют провести 234 вида работ в 170 многоквартирных домах

Поэтому в регионе разработали программу по ремонту лифтов в Вологде и Череповце, подготовили обращение в Государственную думу и федеральное правительство по софинансированию этих дорогостоящих видов работ. В конце 2020 года соответствующее решение было принято, но с условием, что средства станут компенсировать по окончании установки, а все операции должны выполняться в срок.

В Москве заменят более 2,2 тысячи лифтов

- Именно благодаря этому и удалось заменить 113 лифтов в 40 домах Вологды и Череповца. Работы обошлись в 209 миллионов рублей, из которых почти половину оплатят из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Анатолий Луценко.

Кроме того, на замену подъемников направили и сэкономленные средства по результатам конкурсных процедур. В наступившем году в региональном Фонде капремонта планируют провести 234 вида работ в 170 многоквартирных домах. В четырех из них уже завершены ремонты. В ближайшие три месяца должны пройти все конкурсные процедуры, после чего начнется основная кампания. Будут менять и лифты.

Справка "РГ"

На 31 декабря 2021 года на общем счете регионального оператора находилось свыше 517 миллионов рублей, на специальных счетах - больше 1,1 миллиарда. Общая сумма задолженности собственников по общему счету - 238 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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