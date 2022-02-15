Золотецкая библиотека в Карелии стала центром притяжения благодаря интернету

Золотецкая библиотека в Карелии помогает врачам. Она стала первым в Карелии центром здорового образа жизни на селе. Они предлагают жителям интересные варианты для проведения досуга. Это стало возможным благодаря подключению к интернету.

В библиотеке поселка Золотец заработал интернет. Школьники со всей округи теперь - самые активные посетители. Здесь не у всех он есть дома. Фото: Светлана Цыганкова

Поселок Золотец находится в девяти километрах от города Беломорска. В нем проживают около 500 человек. Библиотека активно сотрудничает со школой, детским садом, домом культуры, соцслужбами. Здесь обслуживают не только жителей поселка, но и близлежащих деревень Матигора, Выгостров, шлюзов №16 и 17.

Это более тысячи человек. У многих нет выхода в интернет из дома. Поэтому библиотека стала для них окном во Всемирную сеть. Читатели приходят сюда, чтобы поискать необходимые для себя сведения, почитать статьи, распечатать советы и рекомендации, пообщаться с друзьями. Сотрудник библиотеки всегда поможет разобраться в огромном пространстве интернета, найти нужные ресурсы, сохранить важную информацию.

Как рассказала "РГ" директор Беломорской библиотечной централизованной системы Наталья Щурихина, Золотецкую библиотеку подключили к широкополосному интернету. Здесь есть моноблок, интернет-раздача.

В Карелии уже большинство библиотек подключено к Сети. В регионе работает система удаленного обслуживания читателей на основе IT-технологий, в том числе электронная доставка документов, виртуальные справочные, электронные библиотеки. Этим пользуется и Золотецкая библиотека.

Вся эта работа в регионах страны ведется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" и были подключены к интернету. В Красноярском крае за три года к интернету подключили 2,5 тысячи социально значимых объектов. Это органы власти и местного самоуправления, школы, техникумы и колледжи, медицинские пункты на селе, объекты МЧС, МВД. А также - библиотеки и дома культуры.

Сейчас начали создавать информационно-коммуникационную инфраструктуру на участках мировых судей. Проект рассчитан на три года. Необходимое оборудование уже доставлено. Кроме того, с этого года будет создаваться такая инфраструктура в школах, техникумах и колледжах. "Этот проект рассчитан на два года", - отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.