Губернатор Ростовской области ушел на больничный из-за COVID-19

У губернатора Ростовской области Василия Голубева диагностировали COVID-19. Об этом "РГ" сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

- Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме, - сообщила начальник пресс-службы главы региона Ирина Четвертакова.

Уточняется, что Василий Голубев заболел впервые, находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы.

В Ростовской области на 15 февраля зарегистрировано 270 879 заболевших коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз подтвержден у 4041 человека. Загруженность коечного фонда составляет 86 процентов.