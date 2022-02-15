Кардиолог Кореневич назвала необходимую при COVID-19 дозу витамина D

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о том, как витамин D помогает в лечении простудных заболеваний и коронавирусной инфекции.

Переболеют COVID-19, и, в частности, омикроном, скорее всего, все люди, а чтобы перенести заболевание максимально легко, важно принимать витамин D.

"Этот витамин влияет на обмен кальция в организме, на состояние костей, оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила доктор в своем YouTube-канале.

При достаточном уровне этого витамина в организме лучше работает противовирусная защита, а сам человек чувствует себя бодрее и энергичнее.

Но, если вы уже заболели, витамин D нужно принимать в дозе 5000 единиц до окончательного выздоровления, независимо от того, достаточно ли его у вас в организме. Так болезнь пройдет быстрее и с наименьшими последствиями.

При возникновении серьезных проблем со здоровьем - обратитесь к врачу.