На Дону прибыль кинотеатров в пандемию превысила 1 млрд рублей

Средняя цена билета в российских кинотеатрах в январе 2022 года составила рекордные 323,7 рубля. Это на 45,6 рубля (на 13,2 процента) больше, чем в январе прошлого года. Будет ли увеличиваться цена билетов в дальнейшем, как характеризуют прошедший год владельцы ростовских кинотеатров и почему закрываются большие залы?

При достаточно резком скачке цен на билеты совокупные кассовые сборы кинопроката в РФ достигли в прошлом году 40,7 миллиарда рублей, а в Ростовской области превысили миллиард рублей, что на 65 процентов больше, чем в 2020-м.

На Дону по-прежнему требуют при входе в кинотеатр один из трех документов: QR-код, медотвод от вакцинации в комплекте с отрицательным ПЦР-тестом или свидетельство о перенесенном коронавирусе. Зал при этом можно заполнять только наполовину.

По мнению экспертов, рост кассовых сборов свидетельствует о восстановлении бизнеса, но некоторые кинотеатры все-таки пойдут с молотка, поскольку не смогли пережить пандемию. Так, в Новочеркасске в рамках процедуры банкротства выставили на торги кинотеатр "Космос". Впрочем, не все кинотеатры области перенесли коронавирус столь драматично. Многие бизнесмены с осторожностью говорят о возрождении интереса зрителей. В регионе билеты на сеансы в прошлом году приобрели 3,6 миллиона человек, почти на 50 процентов больше, чем годом ранее.

- Мы зафиксировали увеличение посещаемости: в 2021 году киноцентр принял более 575 тысяч зрителей, что на 61 процент больше, чем в 2020-м, - отметил генеральный директор крупного ростовского киноцентра Алексей Чернооков. - Но результаты 2021 года уступили показателям 2019-го. Для сравнения: в допандемийное время к нам приходили почти в два раза больше зрителей, то есть более миллиона человек в год. Однако можно сказать, что отрасль начала восстанавливаться после кризисного 2020-го, когда были ограничения и кинотеатры по всей стране приостановили работу.

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), в прошлом году они недополучили около 15 миллиардов рублей выручки по сравнению с допандемийным. Но в 2021 году по сравнению с 2020-м рост составил 78 процентов по кассовым сборам и 64 процента - по проданным билетам.

- У нас тоже стали чаще покупать билеты, зал не пустует, но и до благополучных времен еще далеко, - добавила менеджер одного из ростовских кинотеатров Ирина Демидович. - Признаюсь, были сомнения, что зрители вернутся, потому что за пандемию многие приобрели хорошую аппаратуру, подписались на каналы, где можно смотреть новинки за небольшие деньги. А кто-то привык смотреть кино на ноутбуке и даже на экране телефона. Но когда ограничения начали постепенно снимать, любители кино все-таки пошли в залы.

По словам Демидович, многое зависит от того, насколько грамотно организован бизнес. Закрывшийся кинотеатр "Космос" в Новочеркасске показал, как сложно выйти на окупаемость и получить прибыль, если зал слишком вместительный. В "Космосе", например, более 400 мест. Если он будет продан, то перед его новыми владельцами встанет вопрос, можно ли в дальнейшем использовать это помещение как кинотеатр. Не правильнее ли будет разбить его на несколько залов, как делают большинство владельцев, или переоборудовать для сдачи под офисы. Сейчас в Новочеркасске работает только один кинозал и при отсутствии конкуренции пользуется спросом.

- Во многих кинотеатрах, чтобы улучшить экономическое положение, повысили цены на билеты, но лишь на пять - семь процентов, так как высокими ценами можно отпугнуть зрителя, - утверждает Демидович. - Однако спрос есть даже в тех кинотеатрах, где билеты стали стоить дороже на 10 процентов. Я лично задавала посетителям вопрос, что они думают о ценах, не слишком ли это дорого для них, и, как ни удивительно, большинство ответили, что вообще не заметили повышения.

Кстати, по данным анализа издания "Бюллетень кинопрокатчика", сделанного на основе сведений, представленных дистрибьюторами, в среднем в России в 2021 году поход в кинотеатр обходился в 278,1 рубля. Для примера, в одном из крупнейших кинотеатров Ростова в этом году можно приобрести билет на сеанс от 150 до 700 рублей в зависимости от времени показа и зала.

Подорожание билетов отметил и Алексей Чернооков.

- Мы стараемся держать цены на привычном уровне, однако это довольно тяжело в условиях действующих ограничений. У нас билеты подорожали незначительно, - сказал он.

Эксперты свидетельствуют, что рост цен на билеты существенно ускорился именно в последние годы. С января 2017 по январь 2020 года они выросли в среднем с 260,8 до 264 рублей, то есть цена поднялась всего на 3 - 4 рубля. Причиной нынешнего резкого повышения стали, прежде всего, антиковидные ограничения. Кроме того, сказалась инфляция, повышение зарплаты сотрудникам кинотеатров и другие факторы.

А вот на зрительские предпочтения коронавирус не повлиял никак.

- Мы не видим кардинальных изменений с начала пандемии, - продолжил Чернооков. - Как и раньше, самые кассовые фильмы - это блокбастеры и крупные релизы для семейной аудитории. В нашем киноцентре пятерка самых популярных фильмов прошлого года выглядит так: "Веном 2", "Дюна", "Человек-паук: Нет пути домой", "Душа" и "Последний богатырь: Корень зла". Безусловно, зрители идут в кино чаще всего на конкретный фильм. К выходу в прокат ожидаемых релизов и к различным праздникам мы стараемся проводить интересные акции, но уровень посещаемости, прежде всего, зависит от репертуара.

Говорить о том, что рынок восстановился, пока преждевременно, считают эксперты. Делать прогнозы в условиях неопределенности сложно. Однако владельцы кинотеатров надеются, что власти разрешат увеличить заполняемость залов, тогда и цена на билеты вряд ли будет повышаться.

- Ответ на вопрос, как скоро экономические показатели выйдут на допандемийный уровень, будет зависеть от ряда факторов, главный из которых - стабилизация ситуации и отмена ограничений, - добавил Чернооков.