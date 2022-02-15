Создан первый в России робот-комплекс для выпуска деталей самолетов

Команда ученых из Новочеркасска создала высокотехнологичный роботизированный комплекс, который первым в России может производить детали для гражданских и военных самолетов.

Как рассказали "РГ" в Южно-Российском государственном политехническом университете, пока на отечественных авиастроительных заводах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса работает оборудование испанского и французского производителей, которое стоит десятки миллиардов рублей. Однако, не за горами время, когда ему на смену придет новочеркасская разработка. И в России смогут производить композитные детали любой сложности, используя собственное программное обеспечение.

- Создан первый российский комплекс по производству деталей из композиционных материалов методом автоматизированной выкладки сухой углеродной ленты, работающий полностью на отечественном сырье и решающий проблему импортозамещения на предприятиях ОПК и гражданского авиастроения, - рассказал руководитель проекта Владимир Маринин.

Пока комплекс в автоматическом режиме выкладывает плоское углеродное полотно размером один метр на восемь метров. Но может изготавливать и детали сложной формы, в том числе, с двойной кривизной - части обшивки, панелей, лонжеронов, деталей крыла.

- Что такое композиционный материал? Сухая углеродная лента. Изделие формируется послойно. Лента укладывается на поверхность при помощи лазера и спекается с предыдущим слоем. Вообще изделие может иметь до 400 слоев, один слой ложится на другой и набирается толщина в несколько сантиметров. Это очень сложный технологический процесс, - поясняет ведущий сотрудник института Александр Савин.

Углепластиковые листы широко используют в авиапромышленности. Ими обшивают фюзеляжи и крылья самолетов. Например, их применили при создании нового российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Но пока с помощью зарубежной разработки. Российский комплекс по техническим характеристикам уже превосходит в производительности иностранные аналоги. Так, французское оборудование работает со скоростью до 30 метров в минуту. Отечественный аналог может плести 45 метров в секунду композитной ткани или шесть килограммов, для сравнения крыло самолета весит около тонны, в час. А еще, как уточнил Владимир Маринин, намного снижает стоимость промышленного производства.

Устройство прошло предварительные испытания и скоро отправится на площадку авиастроительного завода в Ульяновск или Московского авиационного института, где на нем будет отрабатываться технология изготовления отдельных элементов конструкции самолетов, в том числе для производства центроплана и панелей крыла российского МС-21. Если комплекс успешно пройдет испытания, он будет применяться и при производстве беспилотников. Ноу-хау можно использовать также в ракетной промышленности, судостроении и автомобилестроении. Как сообщил ректор вуза Юрий Разоренов, по техническим характеристикам импортозамещающее оборудование на предварительных испытаниях превзошло плановые показатели.