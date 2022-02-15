На полигоне в Геленджике отработают технологии секвестрации углерода

В Геленджике создан один из первых в стране морских карбоновых полигонов общей площадью 26 гектаров. Здесь займутся мониторингом потоков парниковых газов, разработкой новых секвестрационных технологий для уменьшения эмиссии и увеличения поглощения углерода.

Морской участок полигона протяженностью 12 километров находится в районе Голубой бухты с внешней стороны акватории. Наземный участок включает две территории: одна занята соснами и дубами, другая - кустарниковой растительностью. Финансирование проекта, согласно информации, опубликованной Минобрнауки, в 2021 - 2022 году составит 324 миллиона рублей, из них 160 миллионов - бюджетные, а 184 - внебюджетные.

По словам специального представителя Минобрнауки России по вопросам биологической и экологической безопасности Николая Дурманова, декарбонизация экономики считается одним из главных методов борьбы с изменением климата. Чтобы успешно противостоять парниковому эффекту, нужно выбрасывать в атмосферу как можно меньше газов, при этом извлекая уже выброшенные.

Напомним, что Евросоюз планирует с 2023 года ввести углеродный налог на импортируемую в ЕС продукцию предприятий, загрязняющих атмосферу парниковыми газами. По разным оценкам, он может затронуть около 40 процентов российского экспорта. Поэтому сейчас стоит задача добиться углеродной нейтральности и подтвердить, что в РФ поглощается CO2 в том же объеме, в каком его выделяют отечественные предприятия. Тут нужны методики измерения выбросов и поглощения парниковых газов. Для их разработки и испытания создается национальная сеть карбоновых полигонов, в состав которых входят леса, болота, сельскохозяйственные угодья и морские акватории, так как расчеты нужны вести на всех типах экосистемы.

- В районе Геленджика находится Южное отделение Института океанологии (ИО) РАН с необходимой инфраструктурой, оборудованием и квалифицированными сотрудниками. Там расположен участок суши, принадлежащий ИО РАН. Это позволило создать карбоновый полигон с морской и береговой территориями, граничащими друг с другом, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель директора по научной работе Института океанологии РАН Вячеслав Кременецкий. - Кроме того, в Черном море наблюдается так называемое цветение кокколитофорида, водоросли с известковым скелетом, что дает возможность разрабатывать соответствующие технологии секвестрации углерода. Есть еще два полигона с морскими участками: на Сахалине и в Калининградской области, там прорабатываются другие технологии. Наличие в Геленджике береговой и морской части полигона в перспективе даст возможность исследовать вклад суши и моря в потоки парниковых газов, изучать их взаимное влияние в зависимости от сезона, метеорологической обстановки и прочих факторов. Работа уже началась.

У всех полигонов есть и образовательная задача - подготовка специалистов для исследований на таких объектах, а также поиск и отработка технологий эффективного извлечения климатически активных газов из атмосферы на карбоновых фермах.

- Сейчас проводятся лабораторные опыты с морскими водорослями, подготавливаются установки для экспериментов с целью изучению цветения кокколитофорида, идет расшифровка ландшафтной съемки сухопутной части, - добавил Кременецкий.

На полигоне используют различные измерители потоков углекислого газа, метана, водяного пара. Оборудование предназначено для создания станций мониторинга потоков парниковых газов, что в перспективе позволит оценить суммарный баланс их выброса (эмиссии) и поглощения на всей территории России. Однако с измерениями в воде ситуация сложнее, так как в мире для этого пока не существует единых технологий. Поэтому ученым ИО РАН приходится ориентироваться на опыт отечественных специалистов - химиков, биологов, физиков, геологов.

Одним из участников проекта стал Кубанский государственный университет. По словам проректора вуза Михаила Шарафана, над решением проблемы работает несколько научных коллективов.

- Места для карбоновых полигонов выбираются исходя из репрезентативности ландшафта. Поскольку океан активно регулирует содержание климатически активных газов в атмосфере и оказывает влияние на так называемое глобальное потепление, обязательно нужно проводить наблюдения на участках в низких широтах, - пояснил в беседе с корреспондентом "РГ" заведующий кафедрой геоинформатики КубГУ, доктор географических наук Анатолий Погорелов. - В Краснодарском крае мы хотим вести наблюдения не только в акватории. У нас репрезентативными также являются сельскохозяйственный ландшафт (агроценоз) и земли лесного фонда.

Ученые уже предлагают создавать полигоны на землях сельхозназначения и, например, в Сочинском национальном парке, но для этого нужно несколько сотен гектаров, на которых произрастают разнообразные культуры. Полученные здесь данные потом можно будет экстраполировать на аналогичные территории в других регионах.

- Реализация таких проектов связана с риском введения углеродного налога. Для Кубани эта проблема, на первый взгляд, не столь очевидна, как, скажем, для добывающих регионов. Но эта тема актуальна для всех субъектов, - считает профессор кафедры государственной политики и государственного управления КубГУ, доктор экономических наук Мария Терешина. - На пилотных полигонах происходит отработка методик расчета выбросов, углеродоемкости, так как универсальных технологий в настоящее время не существует. Эти методики будут применяться и при расчетах на других ландшафтах.

В Институте океанологии РАН отмечают, что акватория морского участка в Геленджике типична для всего побережья Краснодарского края и полученные там результаты можно экстраполировать на большую часть прибрежной зоны. В ближайшее время в состав кубанского полигона планируется включить участки ландшафта, который является типичным и наиболее важным с точки зрения вклада в баланс эмиссии и поглощения парниковых газов, это аграрные (например, фермы и виноградники), степные и лесные зоны. Конкретные площадки выберут после консультаций с региональными научными организациями. Здесь также намерены создать карбоновые фермы для разработки различных технологий уменьшения эмиссии углекислого газа и метана в атмосферу.

По словам Николая Дурманова, нужно обязательно снижать концентрацию углекислого газа в атмосфере, и самый надежный способ для этого - использование существующих экосистем, так как растения лучше всего справляются с извлечением CO2 и его хранением в виде биомассы. Карбоновую ферму можно создать, например, на сельхозугодьях и применять там особые агротехнологии, позволяющие не только выращивать продукцию, но и "закачивать" атмосферный углерод в почву на долгое хранение. Как считает Дурманов, уже в недалеком будущем это превратится в отдельную индустрию, которая имеет большие перспективы в России с ее огромными территориями, подходящими для создания больших углеродных плантаций.

В границах полигона в Геленджике уже создана опытная карбоновая ферма, где будут отрабатывать технологии извлечения углерода из морской среды. Здесь также станут изучать закономерности эмиссии и поглощения углекислого газа на границе воды и воздуха в зависимости от сезонных и метеорологических факторов.

- Однако на скорость и масштаб реализации планов развития мониторинговой сети в Краснодарском крае влияет наличие надежного и ответственного индустриального партнера, так как организация мониторинга потоков парниковых газов требует значительных затрат на подготовку инфраструктуры и закупку оборудования, - заключил Вячеслав Кременецкий. - В настоящее время мы прорабатываем вопросы сотрудничества с краевыми инвесторами, так как считаем их наиболее заинтересованными в создании региональной сети карбоновых полигонов.

Между тем

Стоимость открытия карбоновых ферм в мире постепенно снижается, потому что правительства многих стран субсидируют и стимулируют соответствующие технологии. Согласно оценке Australian Carbon Credit Units, при стоимости тонны СО2 20 - 25 долларов деятельность карбоновой фермы выгоднее, чем обычной сельскохозяйственной.

Продают углерод на специальных биржах. Торговой единицей является метрическая тонна выделяемого в атмосферу СО2. По ней же рассчитываются и квоты на выбросы парниковых газов, которые необходимо покупать производителям для компенсации нанесенного ущерба. Крупные биржи функционируют в Европе, Азии, Северной Америке. Первый такой рынок в России создается на Сахалине. Цены на биржах разнятся. На одной из главных, European Union Emission Trading System, в июне 2021 года стоимость метрической тонны СО2 достигла 56 евро.