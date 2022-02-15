Почему на юге России вырос спрос на коворкинги

Технологии уходят в облако, а рабочие места - в коворкинги. Новая реальность меняет представление о способах заработка и формате работы. Сейчас сотрудникам зачастую не нужно приезжать в офис, достаточно иметь дома компьютер, телефон и доступ в интернет. Однако домашний диван не всегда является удобным рабочим местом.

Работа с душой

История призвания ростовчанки Людмилы с поэтической фамилией Душа начиналась довольно обычно. С детства она любила шить и уже в 12 лет сама выкраивала себе первые сарафаны. В последнее время работала в салонах штор. В семье между тем подрастают дети, их уже шестеро. С приходом ковидных времен швейное производство переехало домой. Но, по словам Натальи, в таких условиях работать трудно. В квартире три машинки, кругом нитки, обрезки ткани. Кроме того, нужно тщательно следить за иголками и ножницами, ведь в доме двухлетний малыш. Ростовчанка задумалась об открытии своего коворкинга, швейного.

Она пришла с этой идеей в "Новый Ростов", на площадку, где оказывают поддержку начинающим предпринимателям. Там помогли составить бизнес-план, и Наталья заключила с администрацией города социальный контракт. На выделенные средства приобрела часть оборудования в Иваново. Другую часть закупила в Ростове.

Нужно было выбрать подходящее место для бизнеса. Несмотря на то что в ковидные времена освободилось много помещений, поискать пришлось: требовалось просторное, светлое и комфортное пространство. В итоге оно было найдено: 53 квадратных метра, большие арочные окна, высокий потолок. Даже атмосферный балкончик, где можно выпить кофе и подышать свежим воздухом. Сделали ремонт, стены выкрасили в белый цвет, поставили фальшстену, отгородив место для склада тканей, провели освещение к рабочим местам. Их всего девять: столы и хорошие швейные машины, от бытовых до промышленных. Есть, например, специальная машина для работы с трикотажем. Правда, в коворкинге нет отдельного входа, туда можно попасть через юридическую контору на первом этаже. Аренда обходится в 18 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных расходов. Второй коворкинг Душа хотела бы открыть в спальном микрорайоне на Западном, но, как ни удивительно, стоимость помещений там вдвое выше, чем в центре. Видимо, с переходом на удаленку, рабочая активность переместилась в спальные районы.

Через соцсети ростовчанка пригласила женщин, которые шьют, но не имеют нужного оборудования.

- Я сама прошла через это: нужна хорошая швейная машина, но нет средств, чтобы ее приобрести. А промышленную дома вообще не поставишь, - поясняет Людмила.

В основном подобрался контингент многодетных мам, из самозанятых. Им удобно записаться и прийти на готовое рабочее место - пошить или выполнить заказ. Аренда рабочего места - 300 рублей первый час, следующие - на 50 рублей дешевле. При этом хозяйка продолжает шить сама, у нее есть постоянные клиенты. О выгоде своего нового дела Людмила Душа пока сильно не задумывается:

- Сейчас я иду к своей мечте и делаю от души и для души. Я больше позиционирую свой коворкинг как пространство для творческих людей - "неателье".

Чтобы эффективнее использовать помещение, Людмила решила организовать здесь мастер-классы по рукоделию: изготовлению вязаных игрушек и пошиву одежды. Она проводит встречи с дизайнерами, стилистами, психологами и учит подбирать индивидуальный гардероб, повышает уверенность и самооценку. Будут и детские классы. Также планируется начать производство одежды и лежанок для собак.

Выход из "удаленки"

Коворкинг означает "работающие совместно" (от английского - coworking). Расширение этого рынка связано как с общими тенденциями развития, так и с увеличением количества желающих воспользоваться временной арендой офиса. Прежде всего, это фрилансеры и люди, нуждающиеся в рабочем месте за пределами дома.

По данным аналитической службы "Гидмаркет", активный переход многих представителей творческих профессий из офисов на дом был зафиксирован в крупных городах еще с 2015 по 2019 год. Ну а коронакризис лишь ускорил этот переход. Спрос на коворкинги стимулировала именно пандемия, считает аналитик бьюти-бизнеса KPI.bi Марат Абасалиев.

- Тогда многие салоны вынужденно приостановили работу, и мастерам, чтобы сохранить заработок, пришлось попробовать себя в качестве самозанятых. После смягчения ограничений некоторые из них стали совмещать работу на основном месте, в салоне, с подработкой в коворкинге, - отметил он.

Таким образом, популярности коворкингов способствовали удаленная занятость, переход на гибкий график работы, увеличение доли самозанятого населения, совмещение работы по найму с созданием собственного бизнеса и, наконец, развитие экономики совместного потребления.

Людмила не надеется на быстрый рост доходов. По данным Росстата, рентабельность коворкинг-центров имеет более низкие показатели по сравнению с рентабельностью в других отраслях экономики. По словам владельца подобного бьюти-коворкинга Александра Вязкина, его бизнес окупился за три года.

- Минимальный срок аренды, при котором имеет смысл вообще начинать этот бизнес, - пять лет. Потому что два-три года вы только выходите на окупаемость. В следующие два года можно что-то заработать.

При этом важно добиться стопроцентной заполняемости коворкинга. Этого Вязкину удалось достичь за шесть месяцев.

Виталий Паймуков, основатель сетей коворкингов, также считает, что в среднем один коворкинг окупается за 3 - 3,5 года при его загрузке от 70 процентов. Причем первый год работы часто приносит убытки. Средняя выручка за квадратный метр в регионах - 2 - 2,5 тысячи рублей.

Есть мнение, что вход в отрасль требует значительных финансовых затрат как на приобретение пригодных для сдачи в гибкую аренду площадей, так и на их переоборудование и техническое переоснащение. Возможно, это касается крупных коворкингов, рассчитанных не менее чем на 200 резидентов. Но на юге пока преобладает формат помельче.

Станок в аренду

Так, в донской столице мы насчитали около 20 площадок. Наибольшую востребованность имеют коворкинговые центры универсального назначения. Они оснащены необходимой офисной техникой, системой связи и интернетом, что удобно фрилансерам, желающим сосредоточиться на поставленных задачах и не отвлекаться на домашние дела, а также небольшим компаниям, для которых арендовать собственный полноценный офис слишком дорого.

Между тем в коворкинг-центрах аренда офисов с почтовым и секретарским обслуживанием для работы и переговоров с возможностью регистрации компании по юридическому адресу обходится от 33 рублей в день, или от 1000 до 5000 рублей в месяц. Есть коворкинг с мини-офисами для представителей творческих и айти-профессий, с эвент-площадкой для профильных мероприятий. Также в Ростове открыт коворкинг, где начинающие предприниматели могут получить бесплатные консультации, пройти бизнес-школу, принять участие в тренингах.

Самый крупный коворкинг рассчитан на одновременный прием 200 человек: сто могут расположиться в опенспейсе, еще сто - в лектории. Стоимость - от 4000 до 6000 рублей в месяц.

Самым распространенным видом является бьюти-коворкинг с возможностью почасовой аренды рабочих мест. Мастера-парикмахеры, визажисты, нейл-специалисты, бровисты и косметологи могут наконец освободить кухни в своих квартирах и взять в аренду рабочее место в оборудованном помещении. Аренда места для парикмахера обходится примерно в 200 рублей в час, 1000 рублей в день или 18000 в месяц, для мастера маникюра - 100, 800 и 13500 рублей соответственно.

Привлекательны так называемые творческие мастерские. Они открыты для клиентов любой творческой профессии. Обустройство их, как правило, современное и модное. Рабочие места могут быть диванами и подвесными креслами. Здесь можно заниматься своим хобби, встречаться с интересными людьми, слушать лекции и концерты.

Появляются и детские центры, в которых наряду с рабочими местами для родителей есть игровые зоны для их чад. Пока таких центров мало, хотя спрос на них довольно большой.

В последнее время все чаще спросом пользуются производственные и ремесленные коворкинги. Они оснащены не офисной техникой, а профессиональным оборудованием, например, швейным, как у Людмилы Души. В кулинарном коворкинге достаточно поставить необходимое оборудование для готовки, холодильные камеры и камеры сухого хранения, чтобы привлечь мастеров, умеющих готовить еду на заказ. Перспектива есть: пустующие цеха закрытых заводов вполне можно оборудовать под токарный, слесарный или, скажем, плотницкий коворкинг.

Первый в регионе промышленный коворкинг включает и офисные рабочие места, и станки, и 3D-принтеры. Он создан специально для объединения изобретателей на базе крупного вуза. Это центр для предпринимателей и мастеров, развивающих собственное дело. Он позволяет сократить издержки при производстве продукции, а доступ к рабочим местам с необходимыми инструментами предоставляется круглосуточно. Цена вопроса - 4000 - 5000 рублей в месяц.

Кстати, преимущества "коллективных территорий" уже оценили и крупные сетевые компании - банки, почта, магазины, интернет-компании. Они размещают свои филиалы в городах именно на таких необременительных пространствах.

Между тем

В Волгоградской области зарегистрировано 52 тысячи самозанятых граждан. Так, например, волгоградка Евгения Карпович успешно ведет свой, как она его называет, нанобизнес именно в статусе самозанятой. Она по образованию портной-закройщик и 15 лет проработала в ателье. За это время Евгения научилась шить абсолютно все - от нижнего белья до пальто и сумок.

- В какой-то момент я поняла, что не хочу больше работать по найму. К тому времени у меня уже были нужные знания, ведь я изучала и основы дизайна, и маркетинг, - говорит Евгения. - Я открыла свое швейное ателье в марте 2020 года, как раз за две недели до коронавирусного карантина. Но мне как самозанятой было легче пережить самоизоляцию. Ведь мы платим налоги только с прибыли. Если у меня заказ от физического лица, то налог составит четыре процента, если ко мне обратилась какая-то фирма, то шесть процентов. А если нет заказов, то нет и налогов.

Карпович не исключает, что в дальнейшем может стать индивидуальным предпринимателем, так как в клиентах недостатка нет. А быть самозанятым - это, прежде всего, возможность попробовать себя в бизнесе: получается или не получается.