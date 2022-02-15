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15.02.2022 08:04
Рубрика: Общество

Психолог рассказала, как определить у подростка увлечение сниффингом

Текст: Екатерина Ковалевская
Сниффинг - вдыхание паров углеводородного газа для достижения эффекта галлюцинаций. Только за последние пару лет от этого вида токсикомании в России официально умерло более полутысячи подростков. Почему сниффинг опасен, расскаала медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ирина Бабкина.

"Сниффинг - достаточно новая форма токсикомании. Если раньше "нюхачи" вдыхали пары бензина или клея, то теперь активно применяют газ зажигалок. В его состав обычно входят пропан, бутан, изобутан, являющиеся нейротропными ядами. Их вдыхание вызывает расстройство сознания, повышение подвижности, резкую смену состояния экстаза на невероятную злобу. Развивается делирий, сопровождающийся зрительными и слуховыми галлюцинациями. При этом подросток ощущает легкость в теле и душевный подъем, на смену которым быстро приходят сильная слабость, головная боль, тошнота и рвота", - сообщила психолог.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Сначала страдает кора полушарий головного мозга, затем мозжечок и продолговатый мозг. Если опьянение доходит до последнего, вполне возможен летальный исход. При длительной токсикомании (на протяжение одного года - двух лет) в головном мозге и органах человека происходят необратимые изменения, приводящие к слабоумию.

Родителям психолог советует обратить внимание на следующие нюансы поведения детей - резкие перепады настроения за короткий промежуток времени, нарастающая раздражительность, скрытность, замкнутость, угрюмость, подавленность, беспокойство. Подростки, увлекающиеся сниффингом, могут отказываться обсуждать свои проблемы, изолироваться от семьи. Тревожные факторы - нежелание знакомить родных с новыми друзьями, равнодушие к учебе, спорту, былым увлечениям, появление чувства ущербности, комплекса неполноценности, нарастание социальной изоляции. Также стоит обратить внимание на постоянные опоздания в школу и поздние возвращения домой, потерю чувства времени, усиливающуюся импульсивность, изменения в режиме сна и бодрствования, частое проветривание своей комнаты, неожиданные рост или потерю аппетита, использование благовоний, духов, освежителей воздуха и дыхания.

"Если вы заметили несколько подобных моментов, стоит уделить ребенку повышенное внимание. Даже если он и не "подсел" на наркотики или газ, в любом случае нужно разговаривать с ним, обращаться, в случае необходимости, к специалистам", - добавила психолог.

Особые признаки токсикомана и наркомана - резкая потеря веса, повышенная потливость, холодная липкая кожа, утомляемость, частые простуды, желудочные боли и судороги, утренняя слабость на фоне вечерней активности. У них воспаленные, налитые кровью, отекшие или "стеклянные" глаза, часто расширенные либо слишком суженные зрачки, нарывы и болячки вокруг ноздрей, бесцветные пальцы. Они отличаются бессвязной, невнятной или быстрой и торопливой речью. У девочек на фоне употребления ядовитых веществ могут происходить сбои в менструальном цикле.

"На начальных стадиях со сниффингом справиться вполне можно", - заверила врач.

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