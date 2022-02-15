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15.02.2022 12:20
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области беспилотник рухнул на крышу жилого дома

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа рухнул на крышу жилого дома. Пострадавших среди местных жителей нет.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Как сообщает Южная транспортная прокуратура, инцидент произошел 14 февраля в Иловлинском районе региона. Беспилотник упал на крышу частного дома в селе Лог.

По одной из версий, летательный аппарат был задействован для мониторинга инфраструктуры газопровода местного значения. Из-за технической неисправности беспилотник совершил жесткую посадку на навес дома.

По факту ЧП Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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