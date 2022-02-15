Экипажи МиГ-31БМ отработают перехват высокоточного оружия в Сибири

В Красноярском крае начались учения военной авиации. Летчикам сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ предстоит отработать перехват и противодействие высокоточному оружию условного противника.

По сценарию первого этапа, экипажи покажут, как умеют выводить крылатую технику из-под удара. В новом позиционном районе они отработают учебно-боевые задачи по патрулированию воздушного пространства и противодействию высокоточному оружию "противника".

"Экипажи МиГ-31БМ выполнят обнаружение и условное уничтожение мишеней, имитирующих крылатые, зенитные и авиационные управляемые ракеты, а также боевые комплексы разведки и управления", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В тренировках, помимо МиГ-31БМ и транспортников самолеты Ан-26 и Ан-12, задействован самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления АК А-50, который называют глазами, ушами и мозгом ВВС. Он нужен для обнаружения и сопровождения целей, оповещения командных пунктов, для управления истребителями и ударными самолетами.

После окончания первого этапа экипажи перебазируются в Бурятию: там их ждут боевые пуски управляемых авиационных ракет класса "воздух-воздух" по одиночным и групповым целям.