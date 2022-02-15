Экс-глава отдела ГИБДД Нижнего Тагила получил два года колонии

В Нижнем Тагиле состоялся суд по делу бывшего начальника отдела городской ГИБДД и троих его подчиненных, которые обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области, в июле 2020 года два инспектора остановили машины, за рулем которой находился водитель, на три года лишенный прав за нарушение ПДД. Они доставили его в отдел, но забирать авто на штрафстоянку и оформлять протокол не стали: такое указание дал своим сотрудникам их руководитель. Нарушитель вновь сел за руль.

После того, как данный факт вскрылся в ходе расследования ФСБ, полицейских уволили из органов внутренних дел - это произошло еще в 2020 году.

Тагилстроевский районный суд назначил экс-главе отдела ГИБДД два года лишения свободы, его подчиненным - девять-десять месяцев каждому. Бывшие правоохранители будут отбывать наказание в колонии-поселении, уточнили в облпрокуратуре.