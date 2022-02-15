Как волонтеры защищают заповедный лог в центре Тюмени

Когда сойдет снег, группа "Зеленый хоровод" и поддерживающие движение тюменцы вновь пойдут в Городищенский лог убирать мусор и удлинять экотропу. Зимой же они тщательно притаптывают выпавшие хлопья: примерно раз в две недели волонтеры спускаются вниз, буквально "под Тюмень", в историческое место - неподалеку более четырех веков назад стояла крепость Чинги-Тура. В руках у ребят кормушки, пакетики с угощением для птиц, за спиной - рюкзаки с термосами и плюшками для краткосрочного привала. В одном походе их сопровождают школьники, в другом - мамы с детьми, в третьем - фотографы и актеры. В общем, публика весьма разнообразная и не лишенная здорового любопытства.

Прогулки по тропе в Городищенском логу проходят раз в две недели. С собой путешественники берут угощения для пернатых и хорошее настроение. Фото: Ирина Никитина/РГ

В условленный час собираемся у ТЦ на улице Перекопской. Прямо отсюда начинается спуск в овраг. Впереди идет активист "Зеленого хоровода" Дмитрий Велижанин - человек, которого знает каждый тюменский чиновник. За ним гуськом продвигаются остальные. В начале путешествия - красивый ритуал: мастера, накануне похода наморозившие бусины из воды и краски, развешивают их по спящим деревцам. В глубине оврага уже обжито несколько полян. Волонтеры насыпают в кормушки подсолнечные и тыквенные семечки и меняют старые ледышки, в которых были заморожены ягоды, орешки и зерна, на новые, более фантазийные.

Даже не верится, что мы находимся в самом сердце областной столицы. Отсюда, со дна лога, город не слышно вообще. Тишина и покой, которые изредка нарушают птицы да речка Тюменка, не замерзающая круглый год.

- Летом прошлого года от Перекопской до Камышинской, считай, по низу, мы обустроили примерно 750 метров экотропы. Будущим летом хотим сделать маршрут уже по другому берегу Тюменки, - рассказывает Велижанин.

Погуляв почти два часа, финишируем травяным чаем на Тотемной поляне. Есть время поговорить о проблемах.

Городищенский лог, один из глубочайших оврагов прямо в центре Тюмени, - лакомый кусочек для заказных урбанистов. Больше в этой части города и возводить негде - по одну руку Тура, по другую - железная дорога, а между ними - насыщенная уличная сеть и точечная застройка. А лог, считай, 5,2 гектара, где можно ох как развернуться: например, воткнуть университетский кампус и спортивную площадку или разбить геопарк с аллеями и скульптурами. На первый взгляд, идея неплохая, на молодежь и семьи ориентированная, если б для этого не пришлось наполовину засыпать природную долину землей.

- Нам называют три основных аргумента в пользу скорейшего освоения местности: несанкционированные свалки, бродячие собаки и канализационный запах, - перечисляет активист.

Но вот какое дело. Летом прошлого года волонтеры пошли чистить лог вручную (вытащили 70 автомобильных покрышек, не считая наполненных мусором мешков). Когда освободили от хлама тропинки, пробрались в самую глубь оврага и нашли слив канализации от частных домов, то есть ликвидировали тот самый "источник вонючести". Ничейных собак отловили специалисты. Выходит, экологи сумели отбить все карты, но до сих пор вынуждены охранять Городищенский от повышенного внимания интересантов разного уровня.

- Наша задача - показать горожанам потенциал заповедного места и защитить его в правовом поле, - продолжает Дмитрий. - На самом деле все зависит от нас: если продолжим отстаивать овраг, думаю, от него откажутся.

Кстати, кампус вполне могли бы возвести на склоне оврага, тогда никаких революций не понадобилось бы. Петербуржцы предлагали неплохой проект. Правда, город его не принял - на "засыпке" строить легче, труднее - вписываться в существующий ландшафт, загонять Тюменку в трубу и вгрызаться в сложный грунт длинными сваями.

На заметку

Сделать ледовый подвес с вкусностями для птиц просто. Возьмите силиконовые или металлические формы для кексов, заполните их начинкой (ягоды, овес, просо, ячмень, фрукты, семена подсолнуха, тыквы, кабачков), уложите джутовый шпагат, шерстяные или хлопчатобумажные нитки, залейте кипяченой водой (так подвес будет прозрачнее), заморозьте на улице или в морозилке. Как будет готов, вешайте на дерево.