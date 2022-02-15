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15.02.2022 15:56
Рубрика: Культура

Курганский театр драмы показал зрителям закулисье

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 35(8683)
В Курганском театре драмы начался грандиозный ремонт, какого не было со дня его открытия. Работы будут идти два года. На это время коллектив перебазировался во Дворец культуры машиностроителей. Накануне переезда в театре провели экскурсию "От подвала до чердака": зрители узнали удивительную историю здания, познакомились с домовым и заглянули в святая святых - актерские гримерные.
Заведующий художественно-постановочной частью Сергей Чуев служит в театре 58 лет. Фото: Валентина Пичурина/РГ Заведующий художественно-постановочной частью Сергей Чуев служит в театре 58 лет. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Заведующий художественно-постановочной частью Сергей Чуев служит в театре 58 лет. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Сколько раз я поднималась на второй этаж драмтеатра по лестнице с перилами из фигурных столбиков, но не знала, что есть волшебная ступенька. Секрет открыла экскурсовод, руководитель литературно-драматургической части театра Татьяна Масленникова. Оказывается, на этой ступеньке строители выложили камушками год, когда курганский храм Мельпомены принял первых зрителей - 1953. Но история театра началась гораздо раньше. Сначала на том месте, где он сейчас стоит, был Народный дом. Его открыли 6 ноября 1930 года для проведения культурно-просветительной работы с населением. Но простоял он недолго: 31 января 1936-го беспризорники устроили в здании пожар. Почти все выгорело дотла, остались только стены и фундамент.

Фото: Татьяна Андреева
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Дом долго не восстанавливали, а 22 мая 1943 года власти приняли решение создать областной драмтеатр. Правда, где он будет находиться, не сказали. В обгоревших стенах Народного дома в то время размещался эвакуированный из Кременчуга завод, на котором выпускали снаряды для катюш. Свой первый сезон курганский театр сыграл в шадринской драме, а на лето перебрался на деревянную сцену летнего театра в Городском саду областного центра. Потом труппа ставила спектакли в женской гимназии. И только спустя десять лет, в 1953 году, театр переехал в восстановленное здание бывшего Народного дома. Во всесоюзном журнале "Огонек" напечатали тогда его фотографию: по архитектуре внешне похож на Большой театр.

В подвальном помещении в первозданном виде сохранились толстые кирпичные стены Народного дома. Четыре года назад перед премьерой "Короля Лира" московский режиссер Дмитрий Акриш устроил здесь пресс-конференцию: решил погрузить журналистов в атмосферу шекспировской эпохи. Не менее интересным оказался и чердак, где хранится огромное количество старых и, кажется, совершенно ненужных вещей: шинели, стулья, потертые чемоданы…Такие обычно выбрасывают на свалку.

- Ну-ну, - грозит пальцем хозяин бутафорского склада, заведующий художественно-постановочной частью Сергей Чуев. - Это очень ценные вещи, можно сказать, раритетные. Некоторые я, наоборот, с мусорной площадки притащил. Например, для спектакля "В джазе только девушки" требовалось 11 старых чемоданов. Режиссер говорит: "Дайте объявление, может, у кого-то сохранились". Я его веду на чердак, а там - гора чемоданов.

Сергей Чуев знает, где в театре лежит каждая вещь, и не дай бог, кто-то ее переложит на другое место

Сергей Чуев и сам как раритет. Он служит в театре с 1963 года! В трудовой только одна запись: принят на работу в областной драматический театр. У Чуева есть своя фирменная куртка, на которой сзади крупно написано: "Захарыч". А еще в театре его зовут "наш домовой". Он знает, где лежит каждая вещь, и не дай бог, кто-то ее переложит на другое место.

Перед закрытием на реконструкцию Захарыч сильно переживал, как будто покидал отчий дом.

- Два года пролетят быстро, - успокаивал он не экскурсантов, а скорее себя. - Зато, когда вернемся, не узнаем наш помолодевший театр.

Кстати, 12 февраля во Дворце культуры машиностроителей прошел первый спектакль Курганской драмы "Слишком женатый таксист".

На заметку

На реновацию театра по нацпроекту "Культура" выделили 98 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Планируется заменить коммуникации, отремонтировать зрительный зал, балкон, ложи, фойе. В зале установят новые кресла. Однако новый интерьер будет полностью соответствовать историческому облику здания: воссоздадут лепные украшения и сохранят знаменитую огромную люстру в зрительном зале.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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