На Ямале испытают умную систему, нейтрализующую влияние полярной ночи

На Ямале набрали группу добровольцев и приступают к испытаниям умной световой системы, которая способна нейтрализовать негативное влияние на организм человека полярных дня и ночи. Эксперимент впервые в России проводят ученые Тюменского государственного медицинского университета.

Тот, кто был зимой на Крайнем Севере, хорошо знает, что такое полярная ночь: даже днем это явление воспринимается как густые сумерки, а есть дни, когда солнце над горизонтом не появляется вообще. Ученые говорят, что сколько бы человек ни прожил на Севере, привыкнуть к полярной ночи почти невозможно. И реакция организма на нее - заторможенность и сонливость, либо, напротив, взвинченность. И почти у всех в это время снижается иммунитет и обостряются хронические болезни. Летом солнце на Ямале, напротив, в отдельные дни не заходит за горизонт 24 часа в сутки. Ночью картина, словно в фантастическом фильме: светло, но ни одного человека на улице, плотно зашторенные темной тканью окна во всех домах. Для туристов это загадочная экзотика, а для коренного населения - испытание для организма.

Для того, чтобы нивелировать негативное влияние полярных явлений на организм северян, на Ямале и решили внедрить интеллектуальные технологии. Сразу в нескольких учреждениях региона установят устройства, которые будут менять мощность освещения, автоматически переключаться с теплого на холодный свет, в зависимости от того, какая освещенность за окном. Система будет воздействовать на биоритмы человека, помогая избежать сезонных депрессий.

В добровольцы, желающие испытать на себе световые технологии, уже записались 110 человек, это ямальцы от 12 до 65 лет. Всех снабдили гаджетами, внешний вид которых напоминает умные часы, чтобы можно было дистанционно отслеживать параметры здоровья - пульс, давление, двигательную активность. Специалисты отметили, что участникам не нужно носить приборы на протяжении всего проекта - для снятия показаний достаточно одной недели в каждом временном промежутке: осенью, зимой, весной и летом.

Кроме того, испытуемые будут периодически проходить медицинское обследование и в офлайн-режиме. Запись в испытатели продолжается. Всего планируется набрать 1500 полярников-добровольцев. Эксперимент продлится пять лет. После этого будет принято решение тиражировать ли проект на весь Ямал и другие арктические регионы страны.

Кстати

Как отмечают ученые Научного центра изучения Арктики, за долгий исторический период развития человек привык опасаться сумерек, когда на него мог напасть зверь или враг. Эти опасения закрепились в подкорке. И сегодня с наступлением темноты человек невольно неосознанно испытывает повышенное напряжение.