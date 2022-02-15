Сотрудник Кольцово выманил деньги за поиск багажа с коллекционным вином

В Екатеринбурге завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере на начальника смены службы безопасности по досмотру аэропорта Кольцово.

Инцидент случился в ноябре 2021 года. К 43-летнему руководителю обратился пассажир с просьбой разыскать багаж, в котором находилось шесть бутылок коллекционного вина, рассказали в центральном межрегиональном следственным управлении на транспорте СК РФ. Начальник знал, что груз находится у него в кабинете, но сказал пассажиру, что для поиска понадобится тридцать тысяч рублей. После получения денег дорогой алкоголь был возвращен владельцу.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Свердловской области. Сейчас обстоятельства дела выясняются, идут следственные и оперативные мероприятия. Руководству аэропорта сделают представление об усилении ведомственного контроля за подчиненными и об устранении факторов, способствовавших преступлению.